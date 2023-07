Telstar slaat weer toe en presenteert Zakaria Eddahchouri als nieuwste aanwinst

Telstar-trainer Mike Snoei liet het dinsdag al doorschemeren, maar vandaag is het dan echt officieel. Zakaria Eddahchouri komt transfervrij over van Koninklijke HFC. De aanvaller heeft een contract voor één seizoen getekend, met de optie voor een tweede jaar.

De 23-jarige Eddahchouri werd opgeleid door Go Ahead Eagles. Bij de club uit Deventer maakte hij ook zijn debuut in het betaald voetbal. Afgelopen seizoen koos Eddahchouri voor een verblijf bij Koninklijke HFC in de tweede divisie. Bij de Haarlemmers scoorde hij 16 doelpunten in 30 duels.

Sinds de voorbereiding op het nieuwe seizoen liep Eddahchouri al stage bij Telstar. In het oefenduel tegen VV IJmuiden liet hij zichzelf al gelijk zien en scoorde hij vijf keer. Eddahchouri is de vierde versterking voor Telstar voor het komende seizoen. Eerder werden al Sebbe Augustijns, Youssef El Kachati en Lassana Faye vastgelegd.

Afgelopen dinsdag sprak NH Sport met Eddahchouri over een dienstverband bij Telstar.