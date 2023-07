Hoge golven en gigantische meervallen: zwemmers wagen overtocht van Leimuiden naar Aalsmeer

180 zwemmers doken gisteren de wilde Westeinderplassen in tijdens de negende Poeloversteek. De harde wind en de hoge golven maakten de oversteek van Leimuiden naar de Watertoren in Aalsmeer op z'n zachtst gezegd uitdagend.

Zwemmers steken Westeinderplassen over - NH Nieuws

70 van de 180 deelnemers gingen voor de volledige oversteek: een tocht van 6 kilometer. De rest had ook een behoorlijke uitdaging voor zich van 500 meter en 1, 2 of 3 kilometer. Ras-Aalsmeerders Jan Weijers en Hans van der Meer vertellen voor die laatste afstand te gaan als NH ze van te voren in de bus naar de start spreekt. "We hebben een boei achter ons drijven voor de veiligheid en ik denk dat die ons inhaalt met deze wind", voorspelt Hans. "Er staat windkracht 4/5 weet Jan. Dat vinden de mannen best wel pittig, maar ze zijn goed getraind. "De laatste keer heb ik er een uur over gezwommen en dat wil ik nu weer doen, maar of ik dat ga halen, moet je me straks maar vragen", zegt hij.

Extra meters Organisator Adrie Berk van ZSC Oceanus weet dat het eind van de oversteek met deze omstandigheden het pittigst is. "De wind komt vanuit Leimuiden naar Aalsmeer, dus daar zijn de golven het hoogst. Je hebt dan zijwind en wordt naar de kant toe gedreven, waardoor je extra meters zwemt", legt hij uit. Meer deelnemers maken zich zorgen over de harde wind. Verslaggever Celine Sulsters wees hen ook nog even op de monsterachtige meervallen die in de Westeinderplassen rondzwemmen. Sommige vissen kunnen wel 2 meter lang worden.

"Inmiddels ben ik over die angst heen" zwemster Daniëlle

"Nou ik zwem hier al 60 jaar en ben er nog nooit één tegengekomen", verzekert Adrie haar. Deelneemster Daniëlle geeft toe dat ze in het begin van haar carrière wel bang was voor onderwatermonsters. "Maar inmiddels ben ik over die angst heen hoor!" Meervallen kwamen de zwemmers uiteindelijk inderdaad niet tegen, maar de wind speelde zes van hen wel parten. Zij werden uit het water gevist door boten die de hele tocht meevoeren. "De reddingsbrigade is op verschillende plekken aanwezig en we hebben EHBO op en naast het water", vertelt Adrie. "