Vissers chippen meervallen voor onderzoek babyboom Westeinderplassen: "Stoere beesten"

Waren het er tien jaar geleden nog een kleine tweeduizend, inmiddels zouden er veel meer meervallen in de Westeinderplassen rondzwemmen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland onderzoeken deze zomer in welke mate de populatie meervallen is geëxplodeerd, en roepen daarbij de hulp van beroeps- en sportvissers in.

Zoals gezegd: er zijn sterke aanwijzingen dat het er veel meer meervallen zijn dan een decennium geleden. Theo Rekelhof is een van de lokale vissers die een steentje bijdraagt aan het vervolgonderzoek. "We varen nu naar een fuik die in het water staat om paling te vangen, maar als bijvangst heb ik ook meervallen."

Uit zo'n zelfde onderzoek in 2012 en 2013 bleek dat er zo'n 1.700 meervallen in de Westeinderplassen zwommen, en de populatie in leeftijd evenwichtig verdeeld was. De grootste volwassen exemplaren die destijds werden gevangen, waren 1,50 meter lang.

"Vissen vangen, voorzien van een merkje, en later hopelijk weer vangen", vertelt Emiel Derks van sportvisserij Nederland hoe de onderzoeksopzet er in grote lijnen uit ziet. "Zodat we uit de verhouding tussen gemerkte en niet gemerkte meervallen een schatting kunnen maken van het totale bestand."

Waar de ene visser misschien blij is met het grote aantal aan joekels in de plassen, maakt de ander zich zorgen over wat de mogelijk explosieve steiging voor invloed heeft op andere vissen. En dus moet in kaart gebracht worden hoe groot de babyboom daadwerkelijk is.

"Ik zou er best eens een paar willen oogsten, want ze zijn hartstikke lekker"

Die bijvangst is sinds 1991 - toen Rekelhof zijn visserscarrière begon - alleen maar groter geworden. "Toen was het nog zoals mijn vader en mijn oom visten, dat was vier à vijf meervallen per jaar." De afgelopen jaren haalt hij ze inmiddels bijna dagelijks uit zijn fuiken, maar dat niet alleen. "Ik heb ook al een lijn opgehaald, en daar zaten ook nogal wat meervallen aan."

Gek op meerval

Waarom de populatie zo is gegroeid, is vooralsnog speculeren. Rekelhof vermoedt dat de meerval-babyboom in de Westeinderplassen te maken heeft met 'illegale uitzetting'. Hij is dan ook niet louter positief over de vissen. "Dat is het probleem met de meervallen", zegt hij terwijl hij een gewonde paling uit z'n fuik haalt.

"Hij is gebeten door een meerval", gaat hij verder. "Meervallen zijn gek op paling." Wel vindt Rekelhoff de 'stoere beesten fantastisch mooi'. "Ik zou er best eens een paar willen oogsten, want ze zijn hartstikke lekker."