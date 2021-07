Verkoeling zoeken niet mogelijk: zwemwater Westeinderplassen afgekeurd

De provincie Noord-Holland heeft vandaag een negatief zwemadvies afgegeven voor de waterkwaliteit van de Westeinderplassen ter hoogte van de zwemsteiger bij de Herenweg. Dit betekent dat zwemmen op die plek slecht is voor de gezondheid. Zwemmen wordt voor iedereen afgeraden.

Honden, kinderen en volwassenen zullen dus ergens anders de verkoeling moeten zoeken. Bij de Herenweg kunnen zwemmers last krijgen van maagklachten wanneer zij water binnenkrijgen.

Blauwalg

Het ontstaan van blauwalg in de loop van de zomer is een bekend fenomeen bij de Westeinderplassen maar zo vroeg in het seizoen kan er normaal gesproken nog volop gezwommen worden.

Andere locaties, waar zwemmen nog wel mogelijk is, zijn er gelukkig nog wel. Bij het vernieuwde surfeiland en aan de oever langs de Stommeerweg bijvoorbeeld is zwemmen goed mogelijk.