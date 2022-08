Eindelijk weer rond- en platzeilen op de Westeinderplassen: "Meer dan honderd jaar oud"

Dat hij een echte liefhebber is, straalt er vanaf. Fred Schijvens heeft zijn platbodem gepoetst tot hij glom. De zeiler doet al meer dan 40 jaar mee aan de wedstrijden op de Westeinderplassen. Aan deze boot werkte hij drie jaar. In september verschijnt zijn schip aan de start van Rond en Plat. "Eindelijk mag het weer en daar verheugen we ons op", zegt Fred met een grote lach op zijn gezicht.

Fred beschikt over een vrij nieuw exemplaar, maar er varen ook boten uit de vorige eeuw mee. Rond- en Platbodems zijn namelijk historische schepen, die in de 18e eeuw cruciaal waren voor de handel in Nederland. "Ze hebben allemaal één ding gemeen", legt organisator Geert Bakker uit. "Ze steken heel ondiep [red. in het water]. Dat was en is noodzakelijk, omdat de Nederlandse binnenwateren heel ondiep zijn."

Wat daarnaast bijzonder is aan de rond- en platbodems, is dat ze bij zijwind niet recht worden gehouden door een kiel, maar door zwaarden. Aan iedere kant hangt één zwaard die je in het water kan laten zakken.