Supermarktketen Albert Heijn stopt met de verkoop van messen in de winkels. Zij zien een 'toenemende agressie in de maatschappij' en stoppen met de verkoop om hier niet aan bij te dragen, aldus persvoorlichter Anoesjka Aspeslagh tegen NH.

Per wanneer het verkoopverbod ingaat is nog niet duidelijk. De burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, deed in 2020 al een oproep aan winkelketens om te stoppen met het verkopen van messen, vooral aan minderjarigen.

Messenprobleem in Zaanstad

De gemeente Zaanstad kampt al jaren met de nodige messenproblemen en steekincidenten. Zo besloten winkelketens Xenos, IKEA en HEMA in 2020 te stoppen met messen aan jongeren onder de 16 jaar oud. Ook werd dat jaar het verbod op het dragen van messen die niet onder de landelijke wet verboden zijn ingevoerd in Zaanstad.