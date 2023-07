Door de versnipperaar of een tweede leven? Dit gebeurt er met de door storm Poly omgewaaide bomen

De beelden van zomerstorm Poly gingen de hele wereld over: bomen die met wortel en al uit de grond werden gerukt, snelwegen bezaaid met takken en kapotgewaaide strandhuisjes. De storm liet in Noord-Holland diepe sporen na. Een dag later is het opruimen in volle gang en rijst de vraag: wat gebeurt er eigenlijk met al dat hout?

Staatsbosbeheer doet hetzelfde, aldus boswachter Rien de Vries van natuurgebied Elswout. "Waar het niet in de weg ligt, laten we het lekker liggen, zodat de natuur ermee aan de gang kan."

Dat ligt eraan waar de bomen zijn omgewaaid. In de natuurgebieden wordt er vooral gekeken naar de veiligheid van bezoekers. "Als het onveilig is, wordt er prioriteit aan gegeven en wordt de boom weggehaald. Als het niet voor gevaar zorgt, kan de boom blijven liggen", vertelt een woordvoerder van PWN aan NH . De omgevallen bomen die in het gebied van PWN liggen, worden in stukjes gezaagd. "We maken de boom klein en houden het hier in de duinen. Dat is goed voor de natuur."

In de stad gaat dat heel anders. Daar kan de gemeente omgewaaide bomen niet laten liggen. Daar speelt Isabelle Wisse van Haarlems Hout handig op in. Deze organisatie verwerkt stadsbomen in allerlei producten, zoals snijplanken en bureaubladen.

Na de vorige hevige zomerstorm, in juli 2015, gingen er zo'n honderd omgewaaide stadsbomen naar Haarlems Hout. Het bijzondere daaraan is dat ze de herkomst van de boom in het product verwerken. Dat deden ze ook met de omgewaaide stadsbomen in 2015. "Daar verkopen we nog steeds snijplanken van", vertelt Wisse. In die snijplanken zit bijvoorbeeld de straatnaam waar de boom is gesneuveld verwerkt.

Maar dit keer wil de organisatie het anders doen. "Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel we precies gaan krijgen. Maar dit keer willen we het hout gaan verzagen en drogen. Dan verkopen we het door aan derde partijen, in de hoop dat zij er iets moois van maken."