Dit deed de zwaarste zomerstorm ooit met onze provincie

Windstoten tot 145 kilometer per uur, enorme schade aan huizen, bomen die uit de grond zijn gerukt en een dode in Haarlem: zomerstorm Poly richtte enorm veel ravage en verdriet aan. Zo ontwrichtte de storm, in een paar uurtjes, onze provincie.

Sjef Kenniphaas

Gisteravond was het nog code geel en leek er weinig aan de hand, maar vanmorgen vroeg schaalde het KNMI uiteindelijk toch op naar code rood. Het hoogtepunt van de storm werd niet veel later al verwacht: tussen 8 en 13 uur. Al snel worden allerlei maatregelen getroffen: Schiphol annuleert vluchten, de NS past de dienstregeling aan, proefwerken van scholieren worden uitgesteld en gemeente Amsterdam zet de slagbomen bij de veelbesproken Weesperknip omhoog. Het gaat los Ondertussen gaat het los. Rond 08.50 uur vallen de eerste bomen om in Haarlem. Op de A9 ontstaat op datzelfde moment een Domino Day, de één na de andere boom moet het ontgelden. Een verkeersinfarct ontstaat. Dan stromen ook de NL-Alerts binnen: 'Blijf binnen', zo luidt de waarschuwing. Iets over 9 komt er bij de politie een melding binnen van een boom die op de Marnixstraat in Haarlem op een auto is gevallen. In die auto zitten twee mensen. De vrouw op de bijrijdersstoel overleed niet veel later aan haar verwondingen. Epicentrum Haarlem lijkt later, als er puur op de schade wordt gelet, het epicentrum van de storm te zijn. Het 112-netwerk Kennemerland raakt overbelast en de foto's van omgevallen bomen en schade aan huizen stromen op de redactie van NH binnen. De Molijnstraat brengt het er slecht vanaf: een hele rij bomen valt tegen de woningen aan. Tekst gaat verder onder de foto

Peter Perquin