Kettingzagen en veegmachines: Haarlem begint aan het grote opruimen na storm Poly

Het snerpende geluid van kettingzagen is vanmiddag op veel plekken in Haarlem en omgeving te horen. De schade die vanochtend werd aangericht door de zware zomerstorm Poly wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Maar het kan nog dagen gaan duren voordat al dat werk klaar is.

Opruimen bomen Haarlem - NH / Rob Wtenweerde

De storm trok vanaf 9.00 uur vanochtend met verwoestende gevolgen over de regio. Op de Marnixstraat in Haarlem-Noord viel helaas een dode te betreuren. Een 51-jarige vrouw zat als bijrijder in een auto die door een vallende boom werd geraakt. De bestuurder bleef ongedeerd. Burgemeester Wienen: "Vanochtend bereikte mij het verdrietige nieuws dat er een vrouw is overleden als gevolg van een omgewaaide boom. Mijn gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden. Ik wens alle Haarlemmers die getroffen zijn door de storm sterkte toe." Haarlem epicentrum Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland meldt dat er verder geen meldingen van gewonden als gevolg van de storm zijn binnengekomen. "Over de hele dag zijn er bij de meldkamers van de brandweer in de regio Kennemerland 500 meldingen ontvangen over stormschade. In Haarlem alleen al waren dat er 121. Dus de meeste meldingen kwamen inderdaad uit Haarlem", zegt de woordvoerder.

Omgewaaide hekken Gedempte Oostersingelgracht Haarlem - NH / Rob Wtenweerde

De storm zorgde voor veel verkeersoverlast. Fietspaden en andere wegen lagen vol met afgewaaide takken en door omgewaaide bomen moesten complete wegen afgesloten worden voor het verkeer. Zo was de Zeeweg van en naar Zandvoort enkele uren dicht. Tegen 11.45 uur werd de weg weer vrijgegeven. Haarlem-Noord lijkt de hardste klappen te hebben gehad. In de Molijnstraat bleken maar liefst zes bomen niet bestand tegen de windstoten. Vier bomen kwamen tegen gevels van woningen terecht. Op het Kennemerplein hielden de bloemenstal en de viskraam de deuren noodgedwongen gesloten. Er lag zoveel afgewaaid groen op en rond de zaken dat het te gevaarlijk was om klanten te ontvangen.

Bloemist Kennemerplein Haarlem - NH / Rob Wtenweerde

Afvalverwerker Spaarnelanden ging in de ochtend al met verschillende opruimteams op pad in Haarlem en Zandvoort. Die teams probeerden de grootste problemen op te lossen, door bijvoorbeeld het vrijmaken van belangrijke doorgaande wegen. De komende dagen gaan meer teams op pad om op te ruimen, dat gaat naar verwachting meerdere dagen duren. Spaarnelanden krijgt bij het opruimen hulp van particuliere hoveniersbedrijven. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel bomen en ander openbaar groen is beschadigd door de wind. Daarover komen morgen meer details.

Weghalen omgewaaide bomen - NH / Maurice Blaauw