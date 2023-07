Dode en grote schade in Haarlem en omstreken door zwaarste zomerstorm ooit

Een 51-jarige vrouw is vanochtend op de Marnixstraat in Haarlem om het leven gekomen, toen een boom viel op de auto waarin ze zat. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. De schade door storm Poly is groot: bomen vielen als bosjes om, wegen werden onbegaanbaar en inwoners kregen het dringende advies om binnen te blijven.

Het treinverkeer ligt sinds 8.30 uur plat. Het is nog niet duidelijk of de treinen vandaag weer gaan rijden. Rond 9.00 uur ging er een NL-Alert uit met de dringende oproep om binnen te blijven en niet de weg op te gaan, als dat niet echt noodzakelijk was.

Op de Marnixstraat kwam een boom op een rijdende auto terecht. Een 51-jarige vrouw die als bijrijder in het voertuig zat, werd door omstanders uit de auto gehaald en gereanimeerd. Ze overleed later aan haar verwondingen. De bestuurder raakte niet gewond.

Op diverse plekken werden bomen geveld. In de Molijnstraat in de Kleverparktbuurt in Haarlem ging het om een serie van zeker vier grote bomen die ontworteld zijn. Even verderop werd de kruising van de Pim Mulierlaan met de Randweg afgesloten, omdat er een boom op de weg lag.

Meerdere scholen hebben de lessen voor vanochtend afgezegd. Zo komen alle toetsen die vandaag op het Mendel College zouden worden afgenomen, te vervallen. Leerlingen die al op school waren, kunnen daar de storm afwachten.

Zandvoort

Rond Zandvoort ontstond een verkeerschaos. Door omgevallen bomen was de Zeeweg niet meer begaanbaar. Daardoor liep het verkeer helemaal vast op de Zandvoortselaan. De stranden bij Zandvoort en Bloemendaal waren uitgestorven.

Op Boulevard Barnaart in Zandvoort bleek de wind voor meerdere vrachtwagens te sterk, zoals te zien is in onderstaande video: