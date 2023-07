Haarlem treurt om stormslachtoffer: "Omgeknakte boom symbool voor afgekapt leven"

Geschrokken Haarlemmers komen als de zwaarste zomerstorm een beetje is gaan liggen, poolshoogte nemen. Vooral Haarlem-Noord is hevig getroffen, waarbij ook een 51-jarige stadsgenoot om het leven kwam.

De 51-jarige vrouw kwam vanmorgen bekneld te zitten in een auto waar ze als bijrijder in zat. In de eerste instantie leken de verwondingen mee te vallen, maar een traumahelikopter heeft haar uiteindelijk toch moeten reanimeren. Dat heeft niet meer mogen baten. De bestuurder van de auto is ongedeerd gebleven.