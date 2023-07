Boswachters waarschuwen niet naar het bos te komen: "Bomen hangen op halfzeven"

Van plan om een lekkere boswandeling te maken om de storm van gisteren uit je hoofd te zetten? Dat kan je voorlopig beter even niet doen. Boswachters roepen mensen op om juist even niet naar het bos te komen, want wegens loshangende takken kan een bezoekje zomaar levensgevaarlijk zijn.

Stormschade in de duinen - PWN

Rien de Vries is boswachter bij Staatsbosbeheer in natuurgebied Elswout. "We denken dat er zeker wel een boom of 80 om is", zegt hij op NH Radio. "Het is echt een grote mikado." Sommige delen van het natuurgebied zijn afgesloten vanwege de veiligheid. "Omdat er nog bomen op halfzeven hangen. Het hangt in andere bomen en ligt over paden heen." De Vries raadt mensen aan vandaag niet naar het bos te komen. "Wacht nog even een dagje zodat wij het meeste hebben kunnen opruimen, zodat het weer veilig is." Ook in het Noordhollands Duinreservaat en Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft Poly sporen achtergelaten en zijn veel bomen omgewaaid. PWN waarschuwt mensen daarom om niet naar de duinen en bossen te komen. "Sommige routes zijn onbegaanbaar en er kunnen nog takken naar beneden komen", zegt een woordvoerder van PWN. "We zien mensen die nu naar het bos en de duinen komen, dat is echt niet de bedoeling. Het is te gevaarlijk." PWN probeert de onveilige stukken wel af te zetten, maar dat lukt omwille van de grootte niet helemaal. "Je kan niet het hele gebied afzetten", legt de woordvoerder uit.

"Grote bomen vangen veel wind" Rien de Vries - Boswachter Elswout Staatsbosbeheer

Boswachter Rien de Vries ziet dat er veel oude bomen om zijn gewaaid. "Hogen bomen vangen veel wind. De hele oude beuken met een hele grote kroon en veel bladmassa, dat zijn de bomen die nu vooral omgaan omdat die gewoon heel erg veel wind vangen." Ook zijn er bomen omgewaaid die niet zo gezond meer waren. "Het is zeker zonde en doet stiekem altijd een beetje pijn", zegt De Vries. "Slecht voor de natuur is het eigenlijk niet, want die pakt het wel weer op. Voor het beeld is het heel erg zonde."