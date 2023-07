Meeste treinen rijden weer, bussen tussen Santpoort-Noord en Beverwijk

In het grootste deel van het land rijden de treinen weer volgens de dienstregeling, maar in Noord-Holland is dat nog niet helemaal het geval. Storm Poly heeft gisteren veel schade aangericht. Tussen Santpoort-Noord en Beverwijk kunnen daarom nog geen treinen rijden en worden bussen ingezet.

Vanwege storm Poly werd gisteren al het treinverkeer in Noord-Holland stilgelegd. "We zien in heel Nederland dat het allemaal weer prima rijdt, behalve in Noord-Holland", zegt woordvoerder van de NS Arno Leblanc op NH Radio. "Daar zijn nog wel wat problemen, daar was de schade natuurlijk het grootst."

Poly richtte de meeste schade aan rond het spoor bij Beverwijk. Tussen Santpoort-Noord en Beverwijk vinden daarom nog herstelwerkzaamheden plaats. Er rijden bussen tussen Beverwijk, Driehuis en Santpoort-Noord.

Tussen Hoorn en Hoorn Kersenboogerd rijden er minder treinen door een defecte bovenleiding. "Er liggen nog wat takken in de bovenleiding en op het spoor", legt Leblanc uit. De reistijd is volgens de NS een kwartier langer en de vervoerder verwacht dat het tot 8.30 uur zal duren.

Eind van de ochtend

Prorail is bezig met het herstellen van de bovenleidingen en haalt bomen en takken van het spoor. "We hopen eigenlijk dat in de loop van de ochtend alle problemen zijn verholpen", zegt de woordvoerder van de NS. "En dat we dan gewoon overal weer rijden, net zoals in een groot deel van het land."

Op dit moment leveren de problemen in Noord-Holland geen vertraging op in de rest van het land. "Het kan zijn dat een trein wat korter of langer is dan je had verwacht. Het is ook altijd verstandig even de reisplanner te checken voor je vertrekt", aldus Leblanc.