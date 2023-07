Op pad met de Hoornse brandweer tijdens de storm: bomen, bomen en nog eens bomen

Woensdagochtend op de kazerne aan de Nieuwe Wal in Hoorn. Het is spitsuur, want Noord-Holland zucht onder de woeste uithalen van de zomerstorm. De meldkamer in Haarlem stroomt meer dan over, dus wordt in Hoorn een eigen meldkamer georganiseerd. Het scherm van Daniël Kraijer vult zich in rap tempo met veel stormschades uit West-Friesland. Om 13.00 uur zijn er in de regio Noord-Holland Noord al 280 meldingen voor de brandweer binnengekomen. Het hoogtepunt in de Noordkop moet dan nog komen.

De koers wordt daarna al snel gewijzigd: op naar Alkmaar. Daar kan de plaatselijke brandweer wel wat hulp gebruiken in de strijd tegen de overmacht van omgewaaid hout. Onderweg in de auto wordt snel een aantal telefoontjes gepleegd met het thuisfront, want het kan nog wel even duren voordat ze thuiskomen. Wie haalt de kinderen uit school? "Thuis stormt het óók."

De 'normale' voertuigen hebben de kazerne dan allang verlaten. Op weg naar omgewaaide bomen, afgebroken takken en nog meer bomen. Bij commandant Kees Jong melden zich nog enkele vrijwilligers, die ook graag willen helpen. "Ga de weg maar op", zegt Jong. Onder hen is Bouwe Stegenga, beroepsbrandweerman in Alkmaar en vrijwilliger in Hoorn. "Mijn dienst in Alkmaar eindigde vanochtend om 7.30 uur. Maar ik heb goed geslapen, dus ik ben er klaar voor. Als je de burger kunt helpen, dan doe je dat toch?"

Eenmaal in Alkmaar volgen de meldingen zich in hoog tempo op. Een omgewaaide boom verspert de weg en heeft ook een Volvo geraakt. Bouwe is de man die zaagt en is herkenbaar aan zijn oranje pak. "Bomen zagen die onder spanning staan, is specialistisch werk", weet de bevelvoerder.

De weg is al snel weer vrij. Op naar een steiger, waar buurtbewoners zich zorgen om maken. "Hij is verankerd", zegt brandweerman Mike op locatie. "Dus er kan niets mee gebeuren." Op de Kasteellaan - even verderop - is het één grote chaos. Bomen van serieuze omvang zijn uit de grond gerukt en op de weg gekwakt. "Hier kunnen we niets mee, veel te groot", klinkt het al snel. Op hetzelfde moment meldt iemand van de gemeente zich. Zij verwijderen de bomen.

Beetje borrelen

Als een carpoort nog van een boom is bevrijd, is het tijd om terug te keren naar West-Friesland. De storm is gaan liggen, de meeste meldingen verwerkt. Ook in Hoorn is bij Kees Jong de rust weer een beetje terug. Van een tekort aan mensen, zoals soms het geval is, was vandaag geen sprake. "We hadden alle auto's vol. En er reden in West-Friesland ook extra auto's. Bij sommige van onze mensen gaat het op deze dagen wel een beetje borrelen, die vinden dit gaaf. Fijn dat we hebben kunnen helpen."