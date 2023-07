Chaos en gevaarlijke situaties door rondvliegende takken en omgewaaide bomen in West-Friesland

Het is schering en inslag met omgewaaide bomen en rondvliegende takken door storm Poly. Op meerdere plekken in West-Friesland zijn bomen ontworteld of zelfs omgevallen. Door de harde wind ontstaan er gevaarlijke situaties, ook met bomen die dreigen om te vallen.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Zo dreigt er een boom in Oosterblokker bijna om te vallen. "Ik was een beetje mijn tuin aan het opruimen, nadat alles was weggewaaid. Ik zag auto's al een beetje stoppen, dus ik dacht: ik neem een kijkje", vertelt een omwonende tegen NH. De boom hangt over de weg heen. Automobilisten wagen het erop en rijden er snel onderdoor. Ondertussen belt de vrouw met de hulpdiensten. "Maar ik kom er niet doorheen, omdat het te druk is. Dus daar moet je geduld voor hebben."

Boom valt bijna om in Oosterblokker - NH Nieuws

In Hoorn is Edwin ter Velde, van Clean2Anywhere, druk bezig met zagen. Op zijn woonboot in de haven is een boom gevallen. "Het valt reuze mee. Ik heb wel schade, maar we lijken er goed uit te komen." Hij was op de werf aan het werk, toen hij gebeld werd door de havenmeester. Of hij vreest voor meer bomen die mogelijk om gaan vallen? "Vorig jaar was er wel eentje problematisch, maar die staat nu nog fier overeind", zegt hij.

Edwin ter Velde

Ondertussen zorgen omgevallen bomen en afgebroken takken ook voor chaos op de A7. De snelweg is tussen Hoorn en Purmerend, bij afslag Avenhorn, afgesloten omdat er bomen zijn omgewaaid. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat waagde eerder vandaag nog zijn leven. Hij was bezig met het opruimen van afgebroken takken op de A7 (zie Tweet hieronder).

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Bij het nieuwe pand van ijssalon Vivaldi in Enkhuizen is vanmorgen op het terras buiten ook een boom omgevallen. Het miste op een haar na de ijssalon.

WEEFF/Erik Bout

Op meerdere plekken in Hoorn zijn bomen met wortel en al uit de grond getrokken door de harde windstoten. Zo liggen er twee bomen half in het water aan De Hulk, is er een boom met bestrating omgevallen bij Onder de Boompjes en is er een boom afgebroken bij de Veliusbrug.

Omgewaaide bomen West-Friesland NH Nieuws / Chantal Bos

Omgewaaide bomen West-Friesland NH Nieuws / Chantal Bos

Omgewaaide bomen West-Friesland NH Nieuws / Chantal Bos

Omgewaaide bomen West-Friesland NH Nieuws / Chantal Bos

Omgewaaide bomen West-Friesland NH Nieuws / Chantal Bos

Omgewaaide bomen West-Friesland NH Nieuws / Chantal Bos