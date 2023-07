Van open sluis naar zeiknat huis! Storm Poly zorgt voor ondergelopen schuren in Hoorn

Niet alleen omgewaaide bomen en rondvliegende takken zorgen voor de nodige overlast in Hoorn. Ook de kades aan de Zon zijn tijdelijk ondergelopen met water. Omwonenden klagen over openstaande sluizen die niet op tijd zijn dichtgegaan. "Het is tot nu toe het ergste wat ik heb meegemaakt", zegt Owen. "Er was geen houden meer aan, het stroomde zo naar binnen. Dit had voorkomen kunnen worden, als ze de sluizen gisteren al hadden dichtgegooid."

Ook zijn buurman, Sjaak, houdt het niet droog. "Alles staat onder water, onze schuren staan helemaal blank. We proberen van alles te redden", zegt hij. Toch valt de schade gelukkig mee. "Qua spullen valt het nog wel mee. Alleen de vloerplaten zijn drijfnat en daar kan het hout niet tegen. Ook het zand onder de tegels in de tuin is weggespoeld." Beide mannen hebben dan ook een boodschap: "Als er een storm aankomt, gooi de sluis dan preventief dicht. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurd."