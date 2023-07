Woningen in Enkhuizen ontruimd door vallende takken: "Ze vlogen in het rond"

Zo'n twintig woningen aan de Nassaustraat in Enkhuizen zijn door de brandweer ontruimd. Oorzaak zijn de vele vallende takken uit naastgelegen bomen en de dreiging van nog meer problemen. Wanneer de bewoners weer terug mogen is onduidelijk.

De straat ligt pal naast de oude vestingwal van de stad met daarop veel grote, oude bomen die vol in blad staan. Toen storm Poly op haar hoogtepunt was ging het mis. Takken vlogen in het rond.

"Ik was even weg met de auto, maar net op tijd weer binnen", vertelt een bewoner van de Nassaustraat. "Ik heb gehoord dat het orkaankracht was. Dat is toch wel even schrikken. Ik woon hier 45 jaar en heb dit nog nooit meegemaakt."

'Ik sta te shaken'

Een andere vrouw staat buiten te wachten met haar hond. "Ik sta echt te shaken, de hond is ook in de war. Ik heb een gebroken teen, dus word zo opgehaald met de auto. Dan kan ik bij mijn zoon in huis blijven."

Er staan namelijk nog meer takken op knappen waardoor de bewoners tijdelijk ergens anders moeten verblijven. Bewoners die geen plek kunnen vinden worden opgevangen in Hotel Suydersee.