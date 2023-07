Nieuw provinciebestuur presenteert akkoord: van woningbouw, stikstof tot Tata Steel

Als het gaat om zware industrie wil de coalitie inzetten op verduurzamen. Bedrijven die dat willen krijgen de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Vergunningverlening wordt aangescherpt en er wordt extra geld uitgetrokken voor handhaving van milieurichtlijnen. Daarmee kom je automatisch ook uit bij Tata Steel waaraan een apart hoofdstuk is gewijd.

De doelstelling van 184.000 woningen blijkt niet haalbaar door alleen binnenstedelijk te bouwen. Dus mag er onder voorwaarden buiten dorps- en stadsgrenzen gebouwd worden. Iets dat in de provincie lange tijd onbespreekbaar was.

Kort gezegd krijgt het staalbedrijf tijd om te verduurzamen. "Zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2029, moet de eerste fase van groen staal gerealiseerd zijn. We streven er naar de Kooksgasfabriek 2 en een Hoogoven zo snel mogelijk (uiterlijk 2029) te sluiten."

Ook mobiliteit is een belangrijke pijler. Bij het Rijk wordt aangedrongen om de N9 (tussen Alkmaar en Den Helder) aan te pakken. De aanleg van afslag Heiloo op de A9 moet gerealiseerd worden. En ook de ondertunneling van de N247 bij Broek in Waterland moet na jaren eindelijk een feit worden.

Verbinding A8-A9 doorzetten

En dan is er nog de verbinding A8-A9. Die wil de coalitie graag alsnog realiseren. Daarbij moet de UNESCO werelderfgoedstatus behouden blijven. Omdat financiering onzeker is, en de coalitie deze periode met een oplossing wil komen, willen de partijen tegelijkertijd ook een alternatief onderzoeken.

Ook het openbaar vervoersnetwerk moet worden verbeterd. Met name in het landelijk gebied en kleine kernen. Daar moeten ook meer nachtbussen van en naar uitgaanslocaties voor jongeren komen.

Stikstof en onteigenen

De aanpak van stikstof leek op voorhand een ingewikkelde discussie te worden. Met name BBB en GroenLinks staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. De oplossing lijkt te zijn gevonden door in het akkoord geen uitspraken te doen over jaartallen. Dus geen 2030 of 2035, maar: "We voeren de landelijke wet- en regelgeving uit en zetten daar geen kop op." Daarmee wordt die discussie gemeden en wordt het landelijk beleid afgewacht en gevolgd.

Ook het onteigenen van boerenbedrijven was voor BBB een no-go. Volgens de nieuwe coalitie is het deze collegeperiode van vier jaar ook niet aan de orde en 'spannen we ons tot het uiterste om dat te voorkomen'. Het mag dus wel, maar alleen het terugdringen van de stikstofuitstoot is niet voldoende om tot onteigening over te gaan.

Tekst gaat door onder de lees ook