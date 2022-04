Verbinding A8/A9 verder weg dan ooit: minister weigert bij te dragen

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ziet er niets in om bij te dragen aan de verbinding tussen de A8 en de A9. Dat zei hij gisteren in een commissievergadering van de Tweede Kamer in antwoord op CDA-er Harry van der Molen. De provincie kan de kosten van ruim 900 miljoen voor een verdiepte snelweg niet zelf ophoesten en keek nadrukkelijk naar het Rijk. En zelfs nu geeft de provincie de hoop op RIjkshulp niet op.

De actievoerders van Houd Broekpolder Leefbaar en buurtcomité Busch en Dam zullen tevreden zijn met dit nieuws, net als Landschap Noord-Holland. Eerder reageerden ze vol ongeloof op het nieuws dat er was gekozen voor de zogeheten Golfbaanvariant, dwars door de Stelling van Amsterdam. De Stelling is UNESCO Werelderfgoed.

Met een heel pakket aan maatregelen zou er geen afbreuk komen aan de Stelling maar zou die juist verbeteren, zo zei gedeputeerde Jeroen Olthof.

Wel gaf hij aan voor een 'grote financiële uitdaging' te staan, want de kosten bedragen ruim 900 miljoen. "De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase."

Minister niet in gesprek met provincie

Van der Molen vroeg zich in de commissievergadering af of minister Harbers al in gesprek was met de provincie over de verbinding en het tekort aan financiering. Die gaf daarop aan dat er in 2013 al afspraken zijn gemaakt: het Rijk zou het project A8/A7 oppakken en de provincie de verbinding A8/A9.

"Dus dat zijn echt de afspraken die destijds zijn gemaakt, inclusief de afspraak dat het Rijk niet financieel kan bijdragen aan de verbinding tussen de A8 en A9", zei Harbers.

"Als de vraag dus was of ik bereid ben om over dat concrete project in overleg te gaan met de provincie, dan beroep ik me toch op die afspraak en dan is dat voor mij ook reden om daar niet het gesprek over aan te gaan."

Zonder hulp gaat het feest niet door

Hoewel het erop lijkt dat de verbinding tussen de twee snelwegen nu verder weg dan ooit is, heeft de provincie de hoop op een polderoplossing niet opgegeven. "De provincie zal het initiatief nemen om in gesprek met het Rijk en de partners te komen tot een strategie voor de financiering van het project", laat een woordvoerster weten.

Zonder hulp gaat het hele feest sowieso niet door, zegt zij: "We staan voor een grote financiële uitdaging: de investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim 900 miljoen euro. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase."

Totaalpakket

"Wij begrijpen de reactie van Minister Harbers op basis van de afspraken uit 2013", stelt de woordvoerster zich ook begripvol op. "Wij, provincie en gemeenten, zijn conform diezelfde afspraken destijds doorgegaan met het ontwikkelen van een plan voor een verbindingsweg tussen de A8 en de A9."

"Dat heeft geresulteerd in een landschapsplan. Dat gaat uit van een totaalpakket van maatregelen, waarmee het mogelijk is de weg aan te leggen, de Stelling van Amsterdam te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen", aldus de zegsvrouw.