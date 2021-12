Kritiek op provincie niet verstomd na voorgestelde maatregelen voor verbinding A8/A9

Ernest Briët is de directeur van Landschap Noord-Holland en maakt zich grote zorgen over de Stelling van Amsterdam. "De stelling dat met het aanleggen van een snelweg de Stelling van Amsterdam erop vooruit gaat, is wat ons betreft een groot fantasme", schampert hij. "Er komt een snelweg door dit gebied heen. Ze hebben een aantal aanvullende verbeteringen toegevoegd, wat achterstallig onderhoud is waar al lang geleden aan begonnen had moeten worden. We zijn het met de provincie eens dat er stevig geïnvesteerd moet worden in de Stelling, maar dat hoeft niet gekoppeld te zijn aan de aanleg van een plak asfalt."

"Met de gedeputeerde Olthof is afgesproken dat er geen extra overlast zou komen", reageert Ron Toekook, lid van bewonersgroep Houd Broekpolder Leefbaar. "Maar we geloven er niks van. We hebben de studies doorgekeken die nu gepubliceerd zijn, daarin staat dat we nauwelijks overlast hebben. Maar dat is totaal ongeloofwaardig, dat er een weg naast je huis neergelegd wordt waar je geen last van hebt. Wie gelooft dat?"

De Heemskerkse Golfclub is nog in gesprek met de provincie over een nieuwe locatie voor de golfbaan, waar in de huidige ontwerpen de snelweg dwars doorheen snijdt. Die nieuwe locatie is tot nu toe nog niet gevonden. Otto Pappe van de golfclub wil graag dat een eventuele nieuwe golfbaan gereed is op het moment dat de club de huidige baan moet verlaten. "Anders zijn we al onze leden kwijt."

Geld

Eerst buigen de Provinciale Staten zich begin volgend jaar over het plan en daarna komt de geldkwestie aan de orde. Want de provincie alleen kan het project - dat ruim 900 miljoen euro gaat kosten - niet betalen. De bewoners hopen maar dat het plan strandt. "We zijn niet moedeloos, maar we merken wel dat er veel krachten zijn die proberen dit voor elkaar te krijgen", zegt Toekook. "Het maakt ons alleen maar strijdbaarder. Dat er hier nog een dump van fijnstof en geluidsoverlast komt, dat willen we gewoon niet."

De weg wordt als het aan de provincie ligt verdiept aangelegd. Alle plannen zijn hier terug te vinden.