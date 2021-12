Provincie kiest voor 'Golfbaanvariant' als verbindingsweg tussen A8 en A9

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kiezen voor de ' Golfbaanvariant' als verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Dat blijkt uit het landschapsplan dat gisteren is vastgesteld. De kosten van het tracé van 5,5 kilometer bedragen meer dan 900 miljoen euro. Dat geld heeft de provincie niet. Waarschijnlijk zal het voor de financiering een beroep doen op de rijksoverheid.

De verbindingsweg op deze manier laten aansluiten op beide snelwegen heeft grote gevolgen voor de Heemskerkse Golfclub. Het ontwerp loopt dwars over de baan. De Stelling van Amsterdam wordt op deze manier gespaard. UNESCO liet twee jaar geleden weten dat de Stelling van de Werelderfgoedlijst zou worden gehaald als de weg het gebied zou doorkruisen. Gedeputeerde Staten spreekt van een ‘kwaliteitsimpuls’. In het landschapsplan zijn veertig maatregelen opgenomen waaraan moet worden voldaan om de verbinding mogelijk te maken.

Door de aanleg van deze verbinding verbetert volgens GS 'de bereikbaarheid in de regio en neemt de verkeersdrukte in Krommenie aanzienlijk af'. Ook wordt een herinrichting van de N203 mogelijk en dankzij de verdiepte ligging van het tracé zou er minder geluidsoverlast zijn voor Assendelft en de Beverwijks-Heemskerkse wijk Broekpolder.

Verkeersdrukte

Ook zou het gunstig zijn voor de verkeersdrukte in de IJmond: "Door de aansluiting met de A9 te wijzigen in een volledig knooppunt, ontstaat een robuuste aansluiting van twee (snel)wegen. Hiermee verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid. Het volledige knooppunt, waarvoor de bij het project betrokken IJmondgemeenten hebben gepleit, dient ook de bereikbaarheid van het lokale wegennet van Beverwijk en Velsen-Noord. Want door een volledig knooppunt kan verkeer uit zowel zuidelijke als noordelijke richting op snelwegen blijven rijden en hoeft het niet uit te wijken naar het lokale wegennet."

Gedeputeerde Staten leggen het plan nu voor aan Provinciale Staten. Die nemen er begin volgend jaar een besluit over.