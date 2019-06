Provincie houdt koers met Golfbaanvariant A8-A9: actieleden woedend

HEEMSKERK - Een enorme domper vandaag voor actiegroep 'Houd Broekpolder Leefbaar'. Het nieuwe provinciebestuur gaat de komende periode verder waar het vorige college van Gedeputeerde Staten (GS) was gebleven; het landschapsonderzoek naar de Golfbaanvaraiant om de A8 met de A9 te verbinden.

De provincie bekijkt in de komende periode naar de mogelijkheden om het landschap te doorkruisen met een tunnel of verdiept door het land, zodat de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam behouden kan blijven.

Enkele leden van de actiegroep waren woedend na het lezen van het coalitieakkoord. "We hebben jaren ons best gedaan om gehoord te worden en het lijkt wel alsof we niet bestaan", zegt Els Noom voor de camera. "We worden in het hele akkoord niet één keer genoemd en de impact voor onze wijk is groot. Meer fijnstof, meer geluidsoverlast en het resultaat is drie minuten reistijdbesparing", aldus Noom. Ook bij de andere leden is het chagrijn groot:

De plannen voor een verbindingsweg staan al jaren onder druk vanuit zowel de Zaanstreek als de IJmondregio. Activisten zien vooral de negatieve gevolgen in de regio's, zoals meer verkeersdrukte en verslechtering van de luchtkwaliteit. De provincie wijst naar de problemen die ze willen oplossen, zoals de betere bereikbaarheid voor de regio.

Nieuwe acties

De leden van de actiegroep kondigen nieuwe acties aan. "We gaan verder om de politiek te bewerken", zegt Cees van der Kolk. "De overlast is hier minstens zo groot als in bijvoorbeeld Krommenie en we worden niet eens genoemd. Ze gaan nog vaak van ons horen, hier is zeker het laatste woord nog niet over gesproken."