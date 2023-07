Boeren schieten 250 dakloze geitjes Klompenhoeve te hulp: helft verhuist naar Friesland

De geiten van de Klompenhoeve zijn gered. Naast boer Theo Dekker uit Schagerbrug heeft ook een boer uit Friesland zich gemeld. Hij neemt de 150 geiten over die nu nog in Noordbeemster staan. "Over twee weken zullen ze daar naartoe verhuizen", laat Roos Slot van Esdége Reigersdaal weten.

NH Nieuws / Maaike Polder

Twee weken geleden raken de 250 geiten van de Klompenhoeve in Egmond aan den Hoef dakloos. Op het terrein van de zorglocatie breekt 's nachts een grote brand uit, die de stal volledig in as legt. Wonder boven wonder overleven alle dieren het. Honderd van de geiten kunnen tijdelijk logeren bij boer Theo Dekker in Schagerbrug. De andere 150, waarvan 50 jonge geitjes, mogen op het erf van een boerderij in Noordbeemster staan. Sluiting veehouderij Voor de brand werd al bekendgemaakt dat zorginstelling Esdégé Reigersdaal de veehouderij en de zuivelafdeling van de Klompenhoeve gaat sluiten. Die afdelingen zouden al enige jaren niet meer winstgevend, ondanks dat de producten bij biologische winkels door heel het land in de schappen liggen. Na dit nieuws van de sluiting wordt wekenlang druk gezocht naar een nieuwe eigenaar. De verwoestende brand zet extra druk op de ketel, en het vinden van een nieuw onderkomen voor 250 geiten blijkt een lastige opgave.

