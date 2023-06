Boer Theo vangt 100 geiten op na brand zorgboerderij De Klompenhoeve

Geitenboer Theo Dekker van de Utopia Hoeve in Schagerbrug heeft zo'n honderd geiten opgevangen van zijn collega's van De Klompenhoeve. Gisteren brandde de stal in Egmond aan den Hoef tot de grond toe af. Om de geiten toch te kunnen melken, schoot Theo Dekker direct te hulp. "Een beetje stress, maar ze doen het hartstikke goed."

Het is een flink koppel geiten geworden met de eigen geiten van de kaasboerderij Utopia erbij. Dat betekent veel extra werk voor Theo Dekker en zijn mensen: "Het is een vriendendienst voor de mensen van De Klompenhoeve. Ik ken ze al twintig jaar. Het is natuurlijk heel naar wat er is gebeurd. Ik hoorde 's ochtends om zeven uur toen ik stond te melken van de brand en 's middags was ik daar om de geiten op te halen, want die moeten gewoon gemolken worden."

Stress

Alle 250 geiten waren gisteren op het bedrijf van boer Theo om te melken. "Dat hebben we samen met mensen van De Klompenhoeve gedaan. Het is toch vreemd voor de dieren en ze raken snel in de stress. Ze kunnen helemaal verkrampen, maar het is hartstikke goed gegaan. Vanmorgen heb ik ze ook weer door de melkstal gehaald."

De Egmonder geiten hebben het best naar hun zin in Schagerbrug zie je hier in de video.