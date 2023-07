Verwoestende brand betekent einde voor veehouderij Klompenhoeve, 250 geiten in gevaar

Het hoge woord is eruit: na de verwoestende brand stopt Esdégé Reigersdaal per direct met de veehouderij en de zuivelafdeling op de Klompenhoeve. Dat bevestigt de zorgorganisatie. Wat dat betekent voor de 250 geiten, is nog niet duidelijk. "Als ze niet worden verkocht, vrees ik dat ze worden afgemaakt", reageert een anonieme medewerker.

Maaike Polder

In de geitenstal van de zorgboerderij aan de Hoeverweg woedde anderhalve week geleden een grote brand. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Wonder boven wonder overleefden ook alle 250 geiten het, maar de stal is compleet verwoest. Een paar weken voor de brand kwam naar buiten dat Esdégé Reigersdaal de zuivelafdeling en de veehouderij van de zorglocatie wil sluiten. Al meer dan 40 jaar maken begeleiders en cliënten daar ambachtelijke en biologische producten van geitenmelk - verkocht door biologische winkels in heel het land. Maar dat zou al jaren niet winstgevend zijn. Oorzaak onbekend Geruchten dat het vuur vanwege de sluiting bewust is aangestoken, onder meer in reacties op sociale media, doemden na de brand op. Volgens een medewerker, die graag anoniem wil blijven, zou er in de stal zo'n 1.000 liter zonnebloemolie hebben gestaan. Tekst gaat verder.

Maaike Polder

Maar naar de oorzaak van de brand kan enkel worden gegist. "De brandweer en verzekeringsexpert hebben geconstateerd dat de oorzaak niet is vast te stellen", reageert Peter Muller, woordvoerder van Reigersdaal. Overname geiten onzeker Medewerkers werden vorige week woensdag bijeen geroepen over de sluiting van hun afdeling. Omdat zij officieel geen cliëntbegeleider zijn, moeten ze waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe baan, verklaart de anonieme medewerker. "Het is heel verdrietig, maar ik voel ook opluchting, omdat ik nu weet waar ik aan toe ben. Hopelijk kunnen we toch een doorstart maken, want ik ben bang dat het voor de geiten anders einde oefening is." Tekst gaat verder.

Maaike Polder