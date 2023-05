Befaamde Egmondse geitenkaas van De Klompenhoeve verdwijnt: "Iedereen is verdrietig"

De 'Egmondse bollen' zijn een begrip in heel Noord-Holland, maar gaan waarschijnlijk verdwijnen. Esdégé Reigersdaal moet de zuivelafdeling en de geitenhouderij bij zorgboerderij de Klompenhoeve noodgedwongen sluiten. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van medewerkers, cliënten, werkplekken en de 250 geiten.

NH Nieuws / Maaike Polder

Stichting De Klompenhoeve bestaat sinds 1976 en is een van de eerste zorgboerderijen in Nederland. Op de boerderij in Egmond aan den Hoef werken mensen met een zorgvraag of een arbeidsbeperking. Een aantal van hen woont ook op de boerderij. Naast de 250 geiten lopen er ook koeien, paarden en kippen op het erf rond. In de boerderijwinkel worden streekproducten verkocht, zoals de welbekende Egmondse geitenkaasbollen, maar ook melk, boter, eieren, vlees van eigen dieren en zelfgemaakte jam. De geitenhouderij draait al jaren verlies en dat kunnen andere afdelingen niet langer compenseren, verklaart Roos Slot van Esdégé Reigersdaal. "We zijn om financiële redenen genoodzaakt dat te sluiten. Schaalvergroting zou een oplossing kunnen zijn, maar dat is niet te doen voor een zorginstelling." Beeldbepalend Dat betekent dat niet alleen de geitenhouderij, maar ook het boerderijwinkeltje noodgedwongen moet sluiten. "Het grootste gedeelte van De Klompenhoeve blijft bestaan, maar dan zonder deze beeldbepalende elementen."

NH Nieuws / Maaike Polder

Betrokken medewerkers en cliënten krijgen nog te horen of ze binnen of buiten de zorgboerderij een nieuwe werkplek kunnen krijgen. "Iedereen is verdrietig", reageert cliëntbegeleider Marion. "Collega's die hier al hun halve leven werken, hebben straks waarschijnlijk geen werk meer. Voor hen betekent De Klompenhoeve alles. Ik werk hier nog maar twee jaar, maar ook ik heb mijn hart en ziel verpand aan deze plek." Door heel Nederland verkocht En ook bij cliënten is het nieuws hard aangekomen. "Het is rouw met een o en rauw met een a. Wat wij hier bieden, is zo bijzonder. Je hebt het gevoel dat je echt iets bijzonders doet, het verzorgen van de dieren en van de biologisch-dynamische producten. Die worden door heel Nederland verkocht. Duitsers komen er zelfs speciaal voor langsrijden."

NH Nieuws / Maaike Polder

Achter de schermen wordt volgens Marion gekeken of het houden van dieren en verkopen van streekproducten op een andere manier wel kan worden voortgezet, misschien met een doorstart. "Vooralsnog gaan we gewoon door, maar we hebben wel aangegeven dat het waarschijnlijk in december einde oefening is." Boosheid en verdriet Door die gedachte kan ze haar tranen niet langer bedwingen. "Dit is zo'n mooie plek. Een soort klein dorp waar vriendschappen en relaties zijn ontstaan. Alles is hier met elkaar verweven. Er heerst bij iedereen veel boosheid en verdriet."

NH Nieuws / Maaike Polder

"Dit nieuws gaat door merg en been" Wouter, een van de werknemers