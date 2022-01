Schermer zorgboerderij ontkomt net aan vogelgriep: "Verschrikkelijk voor onze lieve buurman"

Gisteren werd de vogelgriep ontdekt: de tweede keer in een paar maanden tijd. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is de hele dag bezig geweest met het ruimen en zal daar morgen ook nog mee bezig zijn.

De buren komen met de schrik vrij: zij besloten na de uitbraak in oktober even te stoppen met pluimvee. "Het is altijd even schrikken, maar we hebben vandaag bezoek gehad van de NVWA en alles is veilig. En ook onze cliënten van de zorgboerderij zijn dus veilig!"

Bekijk de reportage met een interview met Marijke Klinkhamer. Tekst gaat daaronder door.