Eigenaar dode Schotse Hooglanders al eerder in de fout: "Deze mensen mogen nooit meer dieren houden"

De boerderij waar vorige week zes dode en tien zwaar verwaarloosde Schotse Hooglanders zijn gevonden, is een zorgboerderij in de Schermer. De eigenaar is al eerder door de politierechter veroordeeld, omdat zij haar dieren niet goed verzorgde. Ze ontkennen de verwaarlozing van de runderen. Buren spreken er ondertussen schande van.

Verwaarloosde Schotse Hooglander - NVWA

Even terug naar vorige week, toen inspecteurs van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bij een controle op een boerderij een treurige situatie aantreffen. Zes runderen liggen dood in hun stal, drie beesten zijn er zo slecht aan toe dat de dierenarts ze uit hun lijden moet verlossen en zeven dieren worden op het nippertje gered. "Ze stonden tot aan de knieën in uitwerpselen en modder en er was weinig tot geen voer en water beschikbaar", aldus NVWA. De eigenaar van de boerderij, die volgens haar LinkedIn-pagina dierwetenschappen studeerde aan de Wageningen Universiteit, blijkt een bekende van de autoriteiten. In 2020 zijn ook al twintig verwaarloosde Schotse Hooglanders in beslag genomen. "Het was een trieste bedoening", aldus de economische politierechter, is te lezen in het vonnis. De eigenaar, die niet bij de rechtszaak was, krijgt een boete van 1.000 euro. Een jaar eerder ontdekt de politie een wietplantage in de bouwkeet op het terrein. Toenmalig burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar sluit de stolpboerderij voor zeker een half jaar.

Zorgboerderij De eigenaren van de zorgboerderij, waar kinderen tot een jaar of veertien dagbesteding krijgen, ontkennen tegen NH Nieuws te weten dat er bij hen hennep gekweekt werd. "We moesten ten onrechte verhuizen", stellen zij daarover. Een rechtszaak om de gemeente Alkmaar de opgelopen schade - volgens de familie 60.000 euro - te laten vergoeden, loopt echter op niets uit. Als we zelf gaan kijken bij de boerderij valt direct op dat het er vol ligt met bouwmaterialen, speeltoestellen en containers. Er staan mysterieuze teksten op die gericht zijn aan de voormalige burgemeesters Bruinooge en Roemer en overheidsinstanties. Er klinkt een helikopter: de politie vliegt twee keer een rondje om het huis.

Eén van de containers op het terrein van de zorgboerderij - Alkmaar Centraal/Tim Slager

De moeder van eigenaar wil ons bij het hek wel even te woord staan en belooft ons later 'hun kant van het verhaal te vertellen'. Na een paar dagen bellen en appen, lukt het niet om een afspraak te maken. Uiteindelijk krijgen we één mail toegestuurd en hebben we kort telefonisch vragen kunnen stellen. Daarin ontkent de moeder van de eigenaar dat de Schotse Hooglanders niet goed verzorgd werden. "Het is beslist niet waar dat de dieren niet genoeg voedsel en water kregen. Waarom er dan zes dode koeien zijn gevonden, weet ze ook niet. We hebben bloed afgenomen van een dood kalf en laten dat nu onderzoeken. De NVWA doet dat niet en dat vinden wij vreemd." Volgens de vrouw probeert de overheid de familie op de 'meest misselijke en idiote manieren' dwars te zitten. Het zou allemaal zijn begonnen toen de wietplantage op hun erf werd gevonden. Ondertussen zijn omwonenden geschokt door de vondst van de dode en verwaaloosde dieren. Tekst gaat verder onder citaten uit de e-mail:

E-mail "De politie heeft grove fouten gemaakt toen, en was erop gebrand om ons te pakken. De boerderij werd gesloten omdat er spullen voor wietteelt zouden liggen, maar er is geen enkele foto genomen daarvan, waardoor er geen bewijs is. Was het fotorolletje op misschien, nadat elk hoekje van de bouwkeet waar de wiet werd gevonden was gefotografeerd?" Ook spreekt de moeder van de eigenaar over een vernietigend rapport over de zorgboerderij, dat zou zijn opgemaakt door controleurs van de gemeente. "Niemand heeft dat rapport ooit gezien, en zelfs onze advocaat heeft het na meerdere keren vragen niet gekregen. Zoals ik al zei: je kunt er een boek over schrijven, en wat ons betreft komt dat boek er op een dag."

Omwonenden, die anoniem willen blijven (hun namen zijn bij de redactie bekend), stellen dat ze meerdere keren aan de bel hebben getrokken bij overheidsinstanties om melding te maken van de situatie. "Het is echt schrijnend wat daar gebeurt", vertelt een van de omwonenden aan NH Nieuws. "Ik ben zelf een keer over het hek gesprongen om een baal hooi open te trekken om de dieren te voeren. Het was verschrikkelijk. Die balen stonden voor het hek, maar de dieren konden er niet bij en waren inmiddels begonnen om de bomen kaal te vreten. Deze mensen mogen nooit meer dieren houden."

Ook een andere omwonende ziet al heel lang dat het niet goed gaat op de boerderij. "Als je ook ziet dat je zoveel koeien op zo’n klein lapje grond houdt, weet je dat dat niet kan. Ze vangen daarnaast ook nog kinderen op. Wie laat zijn kinderen daar nu tussen de kadavers en de andere teringzooi spelen? Dan heb je echt een gaatje in je hoofd." De NVWA laat weten geen verdere details te kunnen geven. Wel laten ze weten dat de andere dieren die nog aanwezig waren op het terrein wel voldoende eten en drinken hadden. "Ze waren in voldoende conditie en konden dus niet door ons mee genomen worden. Het bedrijf is onder verscherpt toezicht geplaatst en we blijven het welzijn van de dieren controleren." De politie wil op dit moment niet meer informatie geven dan dat er meerdere processen verbaal zijn opgemaakt.