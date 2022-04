Bekende Egmondse geitenkaasbollen uit de olie: "Door tekort stappen we over op rollen"

De 'Egmondse bollen' kampen met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De welbekende verse geitenkaasjes van zorgboerderij De Klompenhoeve worden verpakt in een emmertje met zonnebloemolie. Omdat die olie steeds lastiger te verkrijgen is, moest daar iets op verzonnen worden. "Het beste voor iedereen is natuurlijk dat die oorlog stopt. Wij stappen nu over van bol naar rol", zegt kaasmaker Marco Tromp.

Stichting De Klompenhoeve in Egmond aan den Hoef bestaat sinds 1976 en is een van de eerste zorgboerderijen in Nederland. Op de boerderij werken ruim tachtig mensen met een verstandelijke beperking: sommigen in loondienst, anderen als dagbesteding. Een aantal woont ook op de boerderij. Onder andere geiten, kippen, koeien en paarden worden er gehouden, en er is een moestuin. De Egmondse bollen rollen sinds eind jaren 90 uit de kaasmakerij.

In de supermarkten is zonnebloemolie bijna niet meer te krijgen, en dat ervaren ook de grotere afnemers. "Wij gebruiken zo'n 8.000 liter per seizoen", vertelt kaasmaker Marco Tromp van zorgboerderij De Klompenhoeve. "Ik probeerde laatst drie containers te bestellen. Ik kon er nog net ééntje krijgen."

De olie heeft Marco nodig om de verse geitenkaas in te conserveren. "Onze geitenhouderij zorgt voor de melk, en in de kaasmakerij verwerken we het tot onze specialiteit: de bollen. Al onze cliënten hebben een aandeel in het eindproduct. Iedereen is er trots op."

Van bol naar rol

Maar nu zijn er zorgen over de toekomst van de lekkernij, omdat door de oorlog in Oekraïne de aanvoer van zonnebloemolie stokt. "We kunnen ook niet zomaar overstappen op een andere olie. We zijn een biologisch-dynamische instelling. En olijfolie geeft te veel smaak af."

Daarom bedacht Marco de rol. "Daar is geen olie voor nodig. We proberen nu eerst onze horeca-afnemers aan de rol te krijgen. Dat scheelt vier liter per emmer van een ruime kilo geitenkaasbollen. Zo kunnen we de kleine consumentenverpakkingen mét olie nog wel even blijven maken. Maar als er geen nieuwe olie komt, dan houdt dat mogelijk ook op."