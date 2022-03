Schaars graan, dure flessen: problemen voor regionale brouwers maken je biertje duurder

Bierbrouwerijen in Noord-Holland lopen tegen steeds meer problemen aan. Na de bierbrouwexplosie van de afgelopen jaren, staat de industrie nu onder druk. De verwoestende oorlog in Oekraïne zorgt voor een flinke stijging van de graanprijs en vanaf 2024 schieten ook de accijns op speciaalbier omhoog. "Er staan ook een paar glasfabrieken in Rusland en Oekraïne die nu niet kunnen leveren."

Overigens benadrukt Schouten: "Ik zou het niet in mijn hoofd halen om te klagen over mijn situatie, als je ziet wat daar in Oekraïne gebeurt."

Schouten betaalt 18 euro voor een zak graan. Koopt hij een hele pallet, dan krijgt hij korting en zakt de prijs naar 14 euro per zak. "Maar die korting is nu al vanaf", vertelt hij. Dat lijkt nog niet zo ingrijpend, maar de echte klap moet volgens Schouten nog komen. "Er lopen nu nog allerlei contracten met de leveranciers. Maar als die aflopen, klapt de oorlogsprijs erin. Dan kan de graanprijs in één keer met twintig procent omhoog gaan."

Speciaalbier is de afgelopen jaren ontzettend populair geworden en de brouwerijen schoten als paddestoelen uit de grond. Het aantal brouwerijen is in Nederland de afgelopen vijf jaar met 126% gestegen. Noord-Holland telt maar liefst 188 brouwerijen, blijkt uit cijfers van de KvK in 2021. Dit komt neer op 6,5 brouwerijen per honderdduizend inwoners. Alleen Noord-Brabant heeft er meer.

"Tien procent van mijn klanten is al gestopt", vertelt brouwer Kees Schouten van de Noord-Hollandse Bierbrouwerij aan NH Nieuws. Schouten verhuurt zijn brouwerij aan kleine hobbybrouwers die zelf geen brouwketels hebben. "De lol is er vanaf, alles wordt steeds zakelijker." En daar gaat het volgens Schouten niet om bij het brouwen. "Het gesprek begint nu steeds met 'wat kost het?'. Voor veel hobbyisten is het te duur geworden."

Niet alleen de graanprijs stijgt door de oorlog in Oekraïne. "Er staan ook een paar glasfabrieken in Rusland en Oekraïne die nu niet kunnen leveren", vertelt een brouwer van de Jopenkerk in Haarlem. "Dus de flesprijzen schieten ook omhoog."

Voordat de oorlog uitbrak zaten de graanprijzen al in de lift. "Eerder dit jaar mislukte al een oogst in Oekraïne en China wil nu ook graan uit Europa." De oorlog is de nekslag, er is nu veel meer vraag dan aanbod. "De moutprijzen gaan niet dertig procent omhoog, maar zullen gaan verdubbelen", verwacht de Haarlemse brouwer. "Het is zo'n extreme situatie, ik zit al 27 jaar in het bier, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt."

'Vredespijpje'

Roy de Vries van Brouwerij Hoop in Zaandijk ziet op de korte termijn nog geen enorme problemen. "We hebben de mout al ingekocht, maar bij elke inkoop gaat de prijs omhoog." Bij de Zaanse brouwerij spelen eerst nog andere uitdagingen, voordat ze zich echt zorgen maken over de graanprijs. "Na twee jaar corona hebben we nog pallets met fusten hier staan. De grootste uitdaging is nu om het bestaande bier niet te verspillen en naar de horeca te krijgen."

