Coke-container Amsterdamse haven mogelijk in Zuid-Amerika al gecontroleerd

De container waarin in juli vorig jaar in de Amsterdamse haven 1.120 kilo coke tussen een lading cacaobonen werd gevonden, zou mogelijk al eerder in Zuid-Amerika zijn gecontroleerd. Dat kwam vandaag naar voren in een regiezitting bij de rechtbank in Alkmaar.

AT5 / Luuk Koenen

De politie onderschepte half juli 2022 een lading coke van 1.120 kilo in een vrachtwagen vol cacaobonen, die even daarvoor met een vrachtwachten was vertrokken vanuit het Amsterdamse Westelijk Havengebied. In de Noord-Hollandse drugszaak staan in totaal vier verdachten terecht, onder wie een toenmalige havenmedewerkers, een oud-medewerker en een vrachtwagenchauffeur (55) uit Enkhuizen. Volgens advocaat Vito Shukrula, die de 30-jarige hoofdverdachte A.S. uit Alkmaar bijstaat, is de container met coke al eerder in Zuid-Amerika gecontroleerd. Een 'switch'-methode "Uit het politiedossier blijkt dat de recherche via Interpol in Zuid-Amerika heeft gevraagd of er een controle heeft plaatsgevonden op de container. Dit zou zijn bevestigd. Is er toen cocaïne aangetroffen of was 'ie leeg? Daarover wil ik opheldering." Naar verluidt kwam de container via Rotterdam en Cartagena (Colombia) het Westelijk Havengebied in Amsterdam binnen - de lading komt oorspronkelijk uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador.

Vier Noord-Hollanders verdacht In totaal heeft justitie vier verdachten in beeld. De 30-jarige A.S. uit Alkmaar, die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de 'spil van het verhaal'. Hij werkte naar verluidt op het moment van de arrestatie op het kantoor van een Zaans transportbedrijf werken, met onder meer een containerterminal in Amsterdam. De andere verdachten zijn de Amsterdamse I.Z. (41), de 27-jarige K.K. uit Purmerend (een voormalige medewerker van het transportbedrijf) en de 55-jarige J. van C. uit Enkhuizen die de vrachtwagen zou hebben bestuurd. Hij zou volgens bronnen rondom het onderzoek een verzoek hebben gekregen 'iets op te halen en ergens heen te brengen'. Alle vier de verdachten ontkennen dat ze iets met drugssmokkel te maken hebben. Drie van hen zitten nog altijd vast. Medeverdachte A.S., die vandaag als enige aanwezig was in de rechtbank, mag het vervolg van zijn strafzaak sinds een paar maanden in vrijheid afwachten.

Shukrula vermoedt dat 'drugsuithalers' deze lading coke hebben verplaatst in de door de politie onderschepte container. Hij spreekt van de zogeheten 'switch'-methode, waarbij grote ladingen verdovende middelen van de ene naar de andere container worden verplaatst, met de bedoeling om douanecontroles te omzeilen. "Deze container heeft voor een bepaalde tijd in Rotterdam gestaan, voordat het naar Amsterdam werd vervoerd. Wat is er in de tussentijd gebeurd en waren de verdachten hiervan op de hoogte?" Het Openbaar Ministerie ziet het anders. "Dat deze lading cocaïne vanuit een andere container pas in Nederland is gestopt, daar geloof ik niks van. Niet één van de verdachten heeft een verklaring afgelegd die bij deze uitleg past", aldus de officier van justitie. Tekst gaat verder.