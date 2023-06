Zelfs Texels stroomnet is nu vol, ondernemers komen in de knel

Het elektriciteitsnet op Texel en in delen van Den Helder heeft zijn maximale capaciteit bereikt. Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in het gebied kunnen daarom niet zomaar een elektriciteitsaansluiting krijgen. Dat geldt ook voor bestaande bedrijven die hun aansluiting willen uitbreiden. "Er moet echt iets gebeuren", zegt Hennie Huisman namens de Texelse ondernemers. "Dit heeft grote gevolgen voor de economie."

Dossiermanager Hennie Huisman van Texels Ondernemers Platform (TOP) is niet geheel verrast. "Hier is al een tijdje sprake van", zegt ze. Huisman is vertegenwoordigd in het economisch forum, een ondernemersplatform van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Begin juli heeft de groep overleg met de provincie. "En het eerste punt dat wij willen bespreken gaat over deze netwerkcongestie", zegt Huisman. "Er moet iets gebeuren. We zijn heel benieuwd wat de bestuurders hier mee gaan doen. Want ze moeten nu wel in actie komen."

Door deze drukte is nu ook de maximale capaciteit van elektriciteitsstation Texel en Den Helder Vogelwijk bereikt. Dit raakt ondernemers op Texel en in delen van Den Helder.

De vraag naar stroom neemt overal rap toe, en het stroomnet kan niet op hetzelfde tempo capaciteit uitbreiden. Daardoor raakt het net op steeds meer plaatsen vol . Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening.

"Dit hadden we zien aankomen, maar er is niet op geanticipeerd", zegt Huisman. Het is niet een probleem van vandaag op morgen. De vraag is nu wat voor acties de gemeente en de provincies nemen om dit op te lossen. Want dit kan natuurlijk niet zo blijven. Alles zit op slot. Dit heeft grote gevolgen voor de economie."

Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in het gebied willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen op een wachtlijst plaatst. Zou de netbeheerder dat niet doen, dan neemt de kans op stroomstoringen en langdurige uitval in de regio toe.

Texel is afhankelijk van de toeristische economie. Stilstand is achteruitgang. "De vraag is natuurlijk hoe je hier grip op kunt krijgen. We kunnen de gemeenten aanspreken, maar het is een externe partner die de zaken niet voor elkaar heeft. Het is een heel groot probleem."

Iwan Groothuis van Texels grootste vakantiepark De Krim geeft aan dat zijn bedrijf wél is voorbereid op de capaciteitsproblemen. "We zijn regelmatig in goed gesprek met de manager van Liander", zegt Groothuis. "Dus we zijn op de hoogte."

De Krim heeft voorbereidingen getroffen door zonnepanelen te leggen op twee grote waterbergingen naast de golfbaan. Straks worden 4000 zonnepanelen met een eigen kabel verbonden met de Krim, dat levert ruim anderhalf miljoen kilowatt op voor ons centrum. De stroom wordt dan opgeslagen in accu's. "Dat gaat dit jaar nog gebeuren", zegt Groothuis. "Een groot deel van de energie wekken we zelf op."