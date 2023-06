Hovocubo sluit zeer vervelende periode af met een lach: "Niet leuk wat er is gebeurd"

Veel lachende gezichten gisteravond bij Hovocubo. Van de ene kant door de overwinning, en van de andere kant sluit de Hoornse zaalvoetbalclub hiermee een zeer vervelende periode af. Van de gestaakte wedstrijd tot de afgelasting door de burgemeester. Voor eigen publiek won Hovocubo de eerste finalewedstrijd in 'the best of three' van FC Eindhoven, 3-1.

Blijdschap na een doelpunt bij Hovocubo - Michel Bes

Dit keer ging het er allemaal wat strenger aan toe. Wedstrijdkaarten moesten vooraf worden besteld en er waren slechts 350 plekken beschikbaar in sporthal De Opgang in Zwaag. De wijkagenten kwamen kijken en in de sporthal liepen extra beveiligers rond. Allemaal uit voorzorg en dat bleek ook gedurende de avond wel, want er hing een ontspannen sfeer in en rondom de zaal. Toch bleven de randverschijnselen van afgelopen anderhalve week nog onderwerp van gesprek.

"Het is niet leuk wat er is gebeurd", vertelt Appie Marbah van Hovocubo. De interim-trainer houdt een naar gevoel over aan het gestaakte duel tegen Tigers Roermond in de halve finale van de play-offs en vervolgens de dreiging die ervoor zorgt dat de eerste finalewedstrijd niet door kon gaan. "We weten niet precies waar de dreiging vandaan komt, maar ik weet wel dat het bestuur en staf van Tigers Roermond hier echt afstand van doen." Tekst loopt door onder de video.

Reacties van Hovocubo over randzaken van afgelopen week - NH Nieuws

De wedstrijd zelf van Hovocubo tegen FC Eindhoven verloopt uiterst sportief. De twee beste ploegen van Nederland zijn fel, maar vooral fair naar elkaar toe. Uiteindelijk is de thuisploeg net wat gelukkiger in de afronding en stapt daardoor met een 3-1 overwinning van het veld.

Lees ook Sport Strijdend Hovocubo wint beladen eerste finaleduel

Bij Hovocubo ontbrak Sander van Dijk. De succescoach zat een schorsing uit na een rode kaart in die wedstrijd tegen Tigers Roermond. "Indirect was hij er wel bij", aldus Hovocubo-speler Oualid Tarifit. "In de rust stuurde hij appjes van wat beter kon." Vrijdag in Eindhoven bij de tweede wedstrijd om de landstitel is Van Dijk weer welkom, maar de oefenmeester die een zware tijd achter de rug heeft besloot om dit seizoen niet meer te komen. "Hij is z'n vader verloren en dat is op dit moment te veel", geeft Marbah met veel begrip na afloop aan. "Hij moet het een plaats geven en ik denk dat dat wel slim van hem is." Tekst loopt door onder de video.

Reacties Hovocubo over afwezigheid van trainer van Sander van Dijk - NH Nieuws

Vrijdag om 20.00 uur in Eindhoven is de tweede wedstrijd. "We zijn er nog niet", kijkt Marbah alvast vooruit. "Dit allemaal even laten bezinken en dan ons opladen voor vrijdag." Wanneer het Hovocubo van interim-trainer Appie Marbah dit duel in Brabant ook wint, dan prolongeert de huidige landskampioen de titel. Bij verlies is er zondag nog een beslissingswedstrijd in Eindhoven.