Hovocubo zonder topscorer Ilias Bouzit in finale tegen FC Eindhoven

De zaalvoetballers van Hovocubo moeten het in de finalewedstrijden stellen zonder Ilias Bouzit. Afgelopen vrijdag scheurde hij zijn enkelbanden in de wedstrijd tegen Tigers Roermond. "Die zien wij niet terug op korte termijn", baalt Hovocubo-trainer Sander van Dijk.

In de best-of-three serie staat vrijdag om 20.00 uur de eerste finalewedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma. De andere wedstrijden worden in Brabant gespeeld. "Alles valt of staat met de eerste wedstrijd. Natuurlijk hebben wij het voornemen om die wedstrijd te winnen", vertelt Van Dijk.

Topteams

Hovocubo en FC Eindhoven behoren al jaren tot de zaalvoetbaltop van Nederland. Dit seizoen speelden de teams al vaker tegen elkaar. Hovocubo won twee keer, verloor twee keer en speelde één keer gelijk. Beide teams zijn dan ook aan elkaar gewaagd.