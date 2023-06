Zaalvoetballer Yoshua St. Juste keert weer terug bij Hovocubo

"Met Yoshua halen we een vertrouwd gezicht terug die in elke periode dat hij voor de club heeft gespeeld prijzen heeft gewonnen. Zijn beste spel heeft hij bij Hovocubo laten zien en zijn persoonlijkheid past volledig bij de cultuur van onze club”, vertelt trainer Sander van Dijk.

In het kielzog van St. Juste komt ook de 19-jarige Stan van der Wal over van Leekster Eagles. De talentvolle goaltjesdief scoorde afgelopen seizoen 34 keer. Dat was goed voor de vijfde plaats in het in het topscoordersklassement.

Ook heeft Hovocubo zich versterkt met Youssef Hadi (zvv Ede), Ike Neil (Os Lusitanos), Lars Weistra (Zeemacht) en Jordy Cretier (FC Marlene).

Vertrek

Tegenover de komst van de zes zaalvoetballers staat het vertrek van topscorer Iliass Bouzit (ASV Lebo), Faisel Mellah (Tigers Roermond), Amin Amghar (ZVG Cagemax ) en Oualid Tarafit (ZVG Cagemax).