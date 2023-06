Burgemeester Hoorn last finaleduel Hovocubo af: "Kregen melding van de politie"

De finale van de play-offs van vanavond tussen Hovocubo - FC Eindhoven gaat niet door. Deze beslissing heeft de burgemeester Jan Nieuwenburg besloten. Op dit moment is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. "Wij hebben zorgen over de openbare orde en veiligheid", laat een woordvoerder weten.

Hovocubo tegen FC Eindhoven - Michel Bes

De aanloop naar dit eerste finaleduel was al erg rumoerig. Hovocubo speelde in de halve finale (best-of-three) tegen Tigers Roermond. In de allesbeslissende derde wedstrijd stond Hovocubo met 2-0 voor, maar met nog vijf minuten te gaan sloeg de vlam in de pan.

"We kregen een melding van de politie dat het verstandig was om deze wedstrijd af te gelasten" Woordvoerder gemeente Hoorn

Er waren opstootjes tussen spelers en supporters van beide teams en hierdoor was de politie volop aanwezig in sporthal De Opgang. De afgelasting heeft dan ook te maken met de gebeurtenissen van afgelopen zondag. "We kregen een melding van de politie dat het verstandig was om deze wedstrijd af te gelasten", aldus de woordvoerder van de gemeente Hoorn. Hovocubo wil niet reageren op het besluit van de gemeente.

Na de staking van afgelopen zondag bepaalde de KNVB dat de gestaakte wedstrijd woensdag ingehaald zou moeten worden. Dit moest gebeuren op de KNVB campus in Zeist zonder publiek. Tigers Roermond is niet te spreken over de gang van zaken en meldde zich af voor de wedstrijd. Hierdoor werd Hovocubo aangewezen als winnaar en staat het in de finale tegen FC Eindhoven. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.