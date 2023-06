Strijdend Hovocubo wint beladen eerste finaleduel

Een uitstekend begin voor Hovocubo in de strijd om de nationale titel. In 'the best of three' wonnen de Horinezen in eigen huis van FC Eindhoven, 3-1. De beladen wedstrijd die eerder nog was afgelast verliep uiterst sportief. Vrijdag vindt het tweede duel in Eindhoven plaats.

Hovocubo - FC Eindhoven

Eindelijk rolde de bal in sporthal De Opgang in Zwaag. Eigenlijk zou dit duel afgelopen vrijdag al plaatsvinden, maar toen laste burgemeester Jan Nieuwenburg de wedstrijd af wegens dreiging uit onduidelijke hoek. Uit voorzorg kwam er nog wel politie langs en was er extra inzet van beveiligers. Aluminium In de eerste helft zagen de 350 supporters niet heel veel gebeuren. Beide ploegen toonden veel sportiviteit en waren aan elkaar gewaagd. Doelpunten vielen er niet, wel werd drie keer het aluminium geraakt. Twee keer door de bezoekers en voor Hovocubo was Noureddine Oulad ben Youssef het dichtst bij een treffer. De technicus uit Amsterdam raakte na een mooie individuele actie de deklat. Tekst loopt door onder de tweet.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Beide ploegen speelden elkaar vooral de bal rond ter hoogte van de middenlijn en kwamen maar moeilijk tot grote kansen. Toch kreeg de Brabantse ploeg halverwege de tweede helft wel de bal in het vijandelijke doel. Een afstandsschot van Dennis van den Eijnden verdween in de bovenhoek. Aklalouch Hovocubo miste niet alleen de geschorste trainer Sander van Dijk ook miste de Hoornse ploeg de doeltreffendheid van clubtopscorer Iliass Bouzit. De international raakte zwaar geblesseerd in de halve finale tegen Tigers Roermond. Toch gaf de thuisploeg niet op in de spannende slotfase. En het doorzettingsvermogen van de Hoornse ploeg werd vlak voor tijd beloond. Hicham Aklalouch maakte de belangrijke gelijkmaker. En dat betekende verlengen, want er moest een winnaar komen. Verlenging In die verlenging gunden beide ploegen elkaar niks, alleen was Hovocubo in het tweede gedeelte van de verlenging iets efficiënter. Eerst tikte Oualid Tarifit de bal binnen en vlak daarna besliste Abdessamad Attahiri de wedstrijd. Vrijdag om 20.00 uur in Eindhoven is de tweede wedstrijd. Wanneer Hovocubo van interim-trainer Appie Marbah deze ook wint, dan prolongeert de landskampioen de titel. Bij verlies is er zondag nog een beslissingswedstrijd.