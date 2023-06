Code geel op komst: einde van de droogte of een druppel op een gloeiende plaat?

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk lijkt er dan regen aan te komen. In Hilversum viel vanochtend al een klein beetje neerslag, maar dinsdagavond lijkt het erop dat het echt zal losbarsten: regen, onweer en hagel. KNMI heeft voor de hele provincie code geel afgekondigd.

Het droogterecord werd afgelopen donderdag verbroken. Naast genieten op het strand, barbecueën en boottochtjes maken had de droogte ook een keerzijde. Planten en bermen zijn verdord en natuurbranden nemen toe: de natuur snakt naar wat water.

En dat komt, maar nog niet vandaag, zegt weerman Jan Visser. "De windrichting is wel veranderd, er waait nu weer ouderwets een noordwestenwind. Daardoor is het een stuk koeler dan afgelopen dagen. Vanmorgen is het nog bewolkt, maar in de middag zal de zon meer gaan schijnen", laat Visser weten.

Code geel

Morgenavond zal de meeste regen vallen. Vanaf 18 of 19 uur zal code geel gelden. De hele provincie krijgt dan te maken met onweersbuien die vanuit het zuiden het land intrekken. Daarbij is er kans op regen, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. Naast code geel geeft de site Weeronline nog een andere waarschuwing: die voor gladde wegen. Doordat het lang droog is geweest, is er een laagje op het wegdek ontstaan. Die laag bestaat uit stukjes rubber, olie en andere stofdeeltjes. Door de regen komt deze laag los en zorgt voor glibberige omstandigheden.

Het natte weer blijft niet lang hangen. Na dinsdag breekt voor het overgrote deel van de provincie een nieuwe periode van droogte aan. De temperaturen lopen weer op tot 25 graden en de zon zal zich weer laten zien. "De natuur heeft dan wel iets van neerslag gehad, maar eigenlijk nog veel te weinig. Er is heel lokaal kans op een kleine bui, maar het liefst zien we een dag, 24 uur lang, regen. Dat zit er voorlopig niet in", aldus de weerman.