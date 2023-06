Eindelijk regen in aantocht, maar let op plaatselijk gladde wegen

Vanaf morgenmiddag neemt vanuit het zuidwesten de kans op een regen- of onweersbui toe. Morgenavond is het half- tot zwaarbewolkt, aldus het KNMI. Volgens NH-weerman Jan Visser is er kans op een plaatselijke regenbui in onze provincie. Die kans is klein, maar wel aanwezig, en dan is er óók kans op plaatselijke gladheid.

Slijmerige laag

Volgens Weeronline kan er gladheid ontstaan door regen die zich mengt met vuilresten, waardoor er een 'slijmerige laag' op het wegdek vormt. Die vuilresten bestaan uit stukjes rubber, olie of andere stofdeeltjes.

Het gevaarlijkste is de eerste lichte regen die op de weg valt, meldt de site. Dat heeft te maken met de remweg die dan langer kan zijn dan normaal. Zodra het harder begint te regenen, spoelt de door de eerste regen gevormde gladde laag wel weer snel weg. Vooral op plekken waar het eerder niet heeft geregend, kan de rest van de week nog gladheid optreden.

Jan Visser houdt nog wel een slag om de arm, wat betreft de hoeveelheid regen die gaat vallen in Noord-Holland. "Daar is nog veel onzekerheid over. Als het dinsdag en woensdag al losbreekt, is het nog lang niet zeker of het echt veel zal zijn."