Met warme dagen zitten zij goed, dit zijn de 'koelste' banen in 't Gooi

Caroline Kooij, eigenaresse van IJssalon de Hoop, is inmiddels de vierde generatie van het familiebedrijf. Op warme dagen als deze komen mensen af en aan om een ijsje te halen. “Vooral in de avonden loopt het storm, dan komen mensen na het barbecueën of zwemmen een bolletje ijs halen. Gelukkig hebben we een batterij aan personeel waardoor wij iedereen die langskomt voor een ijsje, meteen kunnen helpen."

Op drukke momenten is het voor Caroline af en toe moeilijk om het hoofd koel te houden. Toch werkt ze volle bak. Gelukkig is ze omringt door de lekkerste ijssmaken en is het in de keuken koud door de airco. “Op dagen waarop iedereen langzamer gaat, gaan wij juist harder. Dat vraagt af en toe om verkoeling in de airco of een ijsje in mijn pauze.”