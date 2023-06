Inspectie grijpt in bij Transavia voor inzetten stagiaires als stewardess

Transavia krijgt een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie voor het inzetten van stagiairs als volwaardig cabinepersoneel. Het gaat om 60 mbo-studenten die in de eerste helft van 2022 op vluchten van de budgetmaatschapppij als steward of stewardess zijn ingezet, maar daar slechts een stagevergoeding voor kregen. Transavia heeft spijt betuigd en belooft de stagiairs na te betalen.

Volgens de Arbeidsinspectie is het niet de bedoeling om stagiairs volwaardig in te roosteren, zonder daar minstens het minimumloon voor uit te keren. "Het gaat om jonge mensen die dromen van een mooie carrière", laat de inspectie weten. "Het is belangrijk dat zij in de weg daar naartoe eerlijk behandeld worden en op een veilige manier een vak kunnen leren."

Hoeveel boete Transavia kan verwachten, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de maatschappij zijn de stages van de studenten in die periode 'anders is gelopen dan gepland was' en zegt dat te betreuren.

Het is niet voor het eerst dat een Nederlandse luchtvaartmaatschappij op de vingers wordt getikt voor het inzetten van stagiairs als volwaardig cabinepersoneel. In 2019 stond cabinebond VNC erop dat vakantievlieger TUI zou ophouden met inroosteren van studenten.

Ook op Schiphol

Ook op Schiphol zelf bezetten stagiairs arbeidsplekken die afhandelingsbedrijven door personeelsgebrek niet krijgen ingevuld. Daarover trok vakbond FNV afgelopen maart bij NH Nieuws voor aan de bel.

Na Kamervragen erover van de PvdA liet het kabinet weten het inzetten van stagiairs onwenselijk te vinden, tenzij er ook tenminste het minimumloon voor wordt uitgekeerd. De Arbeidsinspectie laat nu weten niet uit te sluiten meer inspecties op Schiphol te zullen uitvoeren.