'Fatsoenlijk salaris voor onervaren stagiairs op Schiphol of boete voor de baas'

Stagiairs op Schiphol die volgens vakbond FNV gedwongen worden om zelfstandig roostergaten te vullen bij de incheckbalies en vluchtafhandeling, hebben recht op loon. Dat hebben de ministers van Sociale Zaken en van Infrastructuur laten weten na Kamervragen van de PvdA. Werkgevers die dat weigeren te doen, kunnen daarvoor een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. FNV is nog niet tevreden.

Vertrekhal 3 op Schiphol tijdens de meivakantie in 2022 - NH Nieuws / Doron Sajet

De Kamervragen werden gesteld nadat NH Nieuws aan het licht bracht hoe stagiairs van grondafhandelingsbedrijven veelvuldig worden ingezet als volwaardig medewerkers, terwijl de ervaring ontbreekt. Afhandelingsbedrijven op Schiphol zetten volgens FNV dagelijks tientallen stagiairs in om roostergaten bij de passagiers- en vluchtafhandeling te vullen. NH sprak meerdere bronnen die verklaarden dat stagiairs zonder begeleiding aan hun lot worden overgelaten en zelfstandig werkzaamheden moeten uitvoeren die een risico kunnen vormen voor de vliegveiligheid, zoals het aansluiten van passagiersbruggen en het laden van koffers in het ruim van een vliegtuig. Onwenselijk Minister Karien van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat noemen de roostervullende stagiairs 'in principe onwenselijk' en benadrukken dat een stageplek bedoeld is om te leren. "Een stagiair mag niet ingezet worden voor werkzaamheden die een reguliere werknemer binnen de organisatie verricht. Voor regulier werk geldt dat het is gericht op het draaien van productie en het maken van omzet. Als een stagiair regulier werk verricht, dan heeft de stagiair recht op het daarbij behorende loon of in ieder geval op het wettelijk minimumloon."

Het kabinet zegt dat de Arbeidsinspectie ingeschakeld kan worden. Die kan de afhandelingsbedrijven beboeten en eisen dat het loon en vakantiebijslag wordt nabetaald. De werkgevers herkennen zich overigens niet in de klachten. Vakbond FNV is teleurgesteld en had meer daadkracht van Van Gennip en Harbers verwacht. "Ze zijn de regie helemaal kwijt", zegt Stijn Jansen van FNV tegen NH Nieuws. "Ze vinden van alles, maar hebben geen bevoegdheid." De ministers geven bij de beantwoording van de Kamervragen toe dat ze beperkt zijn in hun macht. Er kan niets worden afgedwongen. Luchtvaartmaatschappijen weigeren "De verbetering moet dus van de werkgevers komen, maar zij hebben daar de luchtvaartmaatschappijen voor nodig, die indirect het personeel betalen", zegt Jansen. FNV wil dat de afhandelingsbedrijven meer gaan betalen en daarmee het werken op Schiphol aantrekkelijker maken. Daarvoor moeten de tarieven die de vliegmaatschappijen aan de afhandelaren betalen omhoog, maar tot nu toe zien zij dat niet zitten.