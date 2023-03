PvdA Tweede Kamer eist opheldering kabinet over inzet onervaren stagiairs op Schiphol

De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil opheldering van het kabinet over de inzet van stagiairs en ander onervaren grondpersoneel op Schiphol. De partij stelt Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving van NH Nieuws over het vullen van roostergaten bij de passagiers- en vluchtafhandeling door stagiairs die zonder begeleiding aan hun lot worden overgelaten. Vakbond FNV, grondpersoneel en nu dus ook PvdA trekken aan de bel. Ze vrezen gevolgen voor de vliegveiligheid en chaos in de komende vakantieperiodes.

Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Vorige week maakte NH Nieuws bekend dat afhandelingsbedrijven op Schiphol stagiairs inroosteren op werkplekken waar ervaring noodzakelijk is, zoals het inchecken en boarden van passagiers, het besturen en aansluiten van vliegtuigslurfen, en het beladen van de toestellen. Het zou voornamelijk gaan om Swissport, Aviapartner en Menzies. Afhandelingsbedrijf Viggo zou veel jongeren laten instromen die slecht inzetbaar zijn, onder andere omdat ze vaak nog geen rijbewijs hebben. Swissport, Menzies en Viggo spreken de berichtgeving van NH Nieuws tegen. Aviapartner is niet ingegaan op het verzoek om te reageren.

"Wanneer de drukte weer toeneemt kan dit grote gevolgen hebben voor de vliegveiligheid van de passagiers" Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid PvdA

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van de PvdA wil van ministers Harbers (Infrastructuur) en Van Gennip (Sociale Zaken) weten welke veiligheidsgevolgen de inzet van stagiairs en jongeren heeft, met name tijdens piekdagen in de mei- en zomervakantie. Volgens De Hoop betalen de bedrijven op Schiphol zo slecht, dat ervaren medewerkers de handdoek in de ring gooien en nieuw, beter geschikt personeel de luchthaven links laat liggen. "Schiphol zet stagiaires en onervaren personeel in om personeelstekorten weg te werken", zegt De Hoop tegen NH Nieuws. "Dit laat opnieuw zien dat de chaos van afgelopen zomer nog steeds niet is opgelost. Wanneer de drukte weer toeneemt kan deze keuze grote gevolgen hebben voor de vliegveiligheid van de passagiers en vooral ook voor de gezondheid van het personeel. Dat vindt de PvdA onacceptabel." Extra toeslag De Hoop stelt voor grondmedewerkers een betere cao te bieden, zoals de beveiligers al eerder kregen na de aanhoudende chaos op Schiphol. Het Kamerlid vindt dat de luchtvaartmaatschappijen voor de extra kosten moeten opdraaien, door onder meer het havengeld te verhogen. Passagiers zouden een extra toeslag moeten betalen. Vliegmaatschappijen huren de afhandelingsbedrijven in en betalen de grondmedewerkers niet rechtstreeks. Mogelijk meer vluchten schrappen PvdA'er De Hoop wil van het kabinet weten of er meer vluchten geschrapt gaan worden, als Schiphol het personeelstekort in niet op orde krijgt.