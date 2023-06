Ondanks flitspaal weer een Alkmaarder overleden op 'racebaan' van de stad

Het ongeluk met dodelijke afloop van afgelopen weekend is de derde in anderhalf jaar tijd op de Alkmaarse Vondelstraat. Een voetganger (64) werd geschept door een auto, de bestuurder (58) is aangehouden. Inwoners maken zich zorgen en de politiek wil oplossingen. "Ik zit hier elke ochtend en het is hier echt een racebaan."

Jan en zijn 'bankmaatjes' kijken naar de gele tekens op de weg - Maaike Polder / NH Nieuws

Jan (bijna 62) zit met een paar vrienden zoals elke doordeweekse dag - al vijftien jaar lang - op 'hun' bankje. Ze hebben pal uitzicht op de plek van het heftige ongeluk van afgelopen zaterdag. Iets voor vier uur wordt een 64-jarige inwoner van Alkmaar, naar verluidt als hij wil oversteken, geschept door een auto. Hij overleeft het niet. De mannen bij het bankje pakken er een krantenartikel bij op hun mobiele telefoon. "We weten niet wie het slachtoffer is. Er loopt hier wel altijd een oudere man met een klein hondje. Die heb ik vandaag nog niet gezien." Terwijl ze aan het speculeren zijn, rijdt er een zwarte auto met een bloedgang voorbij. Ogenschijnlijk veel harder dan de toegestane 50 kilometer per uur. "Dit gebeurt zo vaak. En deze heeft nog niet eens zo'n luide uitlaat. Ze rijden hard. Heel hard. Ook brommers en zelfs de vuilniswagen van de gemeente. En dat op een punt waar heel veel mensen oversteken, ook omdat daar een park is." Het is al twee keer eerder fataal misgegaan in dezelfde straat - de verbinding tussen de ring en de Alkmaarse binnenstad.

Inter Visual Studio

Een half jaar geleden wordt, op oudjaarsdag 2022, een 84-jarige wandelende Alkmaarder ter hoogte van het zebrapad op de Korte Vondelstraat aangereden en overlijdt. Omwonenden beklagen zich daarna over de onoverzichtelijke verkeerssituatie. 'Russisch roulette', noemt een buurman het zelfs. "Auto's komen hard aanrijden. Pas veel te laat merken ze dat ze moeten afremmen bij het zebrapad." Een jaar eerder, in januari 2022, raken een paar honderd meter de andere kant op vriendinnen Lies en Joke betrokken bij een crash op de Vondelstraat. Beide vrouwen komen om het leven. De buurt spreekt van een hardrijdende auto. Boetes door flexflitser Om de hardrijders aan te pakken en ook vooral bewust te maken, installeert het Openbaar Ministerie in maart van dit jaar een tijdelijke flitspaal een paar meter van de plek waar het afgelopen weekend misgaat. In drie maanden tijden worden er 1.750 mensen op de bon geslingerd. Maar inmiddels is de zogeheten flexflitser weer naar een andere locatie. En dus is het volgens de mannen bij het bankje weer elke dag bal.

Ongeluk oudjaarsavond bij de Accijnstoren - KorverFotografie

"Het helpt niet, het blijft een racebaan." Maar wat zou wel helpen? "Zo'n stoplicht zoals op de Koelmalaan." Jan doelt op het oversteekpunt ter hoogte van de Reviusstraat. "Daar kan je als voetganger op een knopje drukken en dan springt het stoplicht meteen op rood. En reken maar dat je een boete krijgt als je doorrijdt." Politieke vragen Ook de lokale politieke partij OPA stelt dat er 'zorgen zijn onder inwoners' en spreekt van 'regelmatige incidenten'. Zij willen daarom van het Alkmaarse college duidelijkheid over de verkeerssituatie op de Vondelstraat en ook een oplossing. Mede omdat het volgens hen een van de belangrijke toegangswegen van de stad is. Terug naar de mannen op het bankje, die kijken ineens op. "Hé, daar loopt die ene oudere man met dat hondje. Dan is hij in ieder geval niet overleden."

Ongelukken Vondelstraat 10 juni 2023: De bestuurder (58) van het grijze voertuig, een man uit Alkmaar, is aangehouden en op het politiebureau gehoord. Dit houdt overigens niet per se in dat diegene wordt gezien als schuldige aan het ongeluk. "Bij een ernstig, of zoals nu zelfs dodelijk, ongeluk gaan de betrokkenen altijd mee", legt een politiewoordvoerder uit. Er is direct een blaastest afgenomen bij de man. "Daaruit kwam dat hij niet had gedronken." Verder heeft hij bloed afgestaan en die uitslag volgt pas over een paar weken. 31 december 2022: voor het dodelijke ongeluk op oudjaarsdag is een vrouwelijke automobilist (81) aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt dat nog niet duidelijk is of zij wordt vervolgd voor het ongeluk. 26 januari 2022: Het onderzoek naar de crash met Lies en Joke is afgerond en een Alkmaarder (25) wordt vervolgd voor het onder invloed veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop. Een zittingsdatum is nog niet bekend.