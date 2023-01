"Extreem gevaarlijk stukje", Alkmaarders niet verbaasd over dodelijk ongeluk oudjaarsavond

"Je ziet voetgangers amper. Het is echt gevaarlijk." Alkmaarders uit de buurt van de Korte Vondelstraat zijn geschrokken van het ongeluk dit weekend, waarbij een 86-jarige man om het leven kwam. Maar ze zijn zeker niet verbaasd. Het kruispunt is volgens een buurman zelfs 'een soort Russische roulette'.

Even terug naar zaterdag rond 19.20 uur. Het is dan al donker als een 86-jarige voetganger ter hoogte van het zebrapad aangereden wordt door een auto. De man overlijdt aan zijn verwondingen. Achter het stuur zit een 81-jarige vrouw, zij gaat mee naar het politiebureau.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in volle gang is. De automobilist wordt op een later moment gehoord. Alcohol is in ieder geval niet de oorzaak, want uit een blaastest blijkt dat de vrouw niet te veel had gedronken.

Buurtbewoner Gerard* kan zich goed voorstellen dat de automobiliste de overstekende man simpelweg over het hoofd zag. "Altijd als ik daar rijd, denk ik: oh nee, daar gaan we weer. Het is echt soms een blinde gok als je doorrijdt." Hij las de nieuwsartikelen over het dodelijke ongeluk met buikpijn.

'Zebrapad ligt hoger door brug'

De omwonende parkeert zijn auto in de Schelphoekgarage, dat vlakbij is. "Ik moet er elke dag overheen. Heen en terug." Een onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituatie, zo beschrijft hij het. "Het zebrapad ligt midden op de brug, waardoor je aan weerskanten omhoog moet rijden en koplampen van tegenliggers je verblinden. Als het schemerig of donker is, zie je pas dat er iemand oversteekt als diegene vóór je auto is." En hij is niet de enige die er zo over denkt.