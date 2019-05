Alkmaar scoort slecht in onderzoek naar onveilige verkeersplekken: "Verbaast me niks"

ALKMAAR - Met maar liefst vijf locaties in de top-10 is de gemeente Alkmaar niet goed uit de verf gekomen bij het Meldpunt Onveilig Verkeer. Op deze interactieve kaart konden mensen zelf aangeven welke plekken in de provincie zij onveilig vinden. Vooral de Oudegracht in het centrum van Alkmaar werd veel genoemd en behaalde met ruim 150 meldingen en stemmen de bedenkelijke derde plek.

De uitslag is voor bewoner Marc Jongmans niet verrassend. Volgens hem is de Oudegracht een onoverzichtelijke en gevaarlijke weg. "De automobilisten denken soms dat het hier de A9 is. Als er fietsers of brommers vanuit een zijstraat vanaf rechts de weg op rijden, ziet het verkeer ze vaak niet aankomen. Dan kun je wel voorrang hebben, maar daar heb je niet veel aan als je op de operatietafel ligt."

Volgens Walter Dekker, van bewonersvereniging Hart van Alkmaar, zou de gemeente er goed aan doen om de weg aan te passen. "Ik ben geen deskundige, maar je zou kunnen denken aan verkeersremmende maatregelen als een drempel of het plaatsen van bloembakken. Want niet iedere automobilist kijkt goed naar de verkeersborden."

Dappere Gijs

Inmiddels is er een verkeersbord geplaatst op de bewuste kruising. Ook is de weg een beetje versmald met behulp van betonnen paaltjes en belijning. Maar dat ging niet vanzelf, volgens bewoner Jongmans. "Ik heb lang moeten leuren bij de gemeente, maar uiteindelijk is het met hulp van dappere Gijs gelukt. Dat is een grote plastic hond die ik op de weg zette, waardoor automobilisten hun vaart wel moesten minderen."

Als het gaat om de verkeersveiligheid scoort de gemeente ook verder niet goed, zo blijkt uit de resultaten van het Meldpunt Onveilig Verkeer. Met een totaal van 185 meldingen staat Alkmaar zelfs bovenaan in de provincie Noord-Holland. Hoger dan Amsterdam. Zo komen er, naast de Oudegracht, veel meldingen binnen over het kruispunt Verdronkenoord/Zoutstraat: goed voor een vijfde plek.

Ook de rotonde van de Bergerweg (plek zes) wordt veel genoemd. Op deze drukke rotonde worden doorgaande fietsers nog weleens over het hoofd gezien. Ook de Kanaalkade en de voetgangersbrug over het Noordhollands Kanaal (plek acht) worden veel gemeld. Voetgangers zouden in het donker slecht zichtbaar zijn en voor de fietsers is de verkeerssituatie onduidelijk.

Reactie Alkmaar

De gemeente Alkmaar laat weten blij te zijn met het onderzoek. Er wordt gewerkt met het opstellen van een nieuw verkeersveiligheidsplan. "Onderdeel van dit plan is onder meer een top tien van meest onveilige kruispunten als het gaat om de kwetsbare verkeersdeelnemers. Deze top tien wordt opgesteld aan de hand van de geregistreerde ongevallengegevens. Maar ook is daarin aandacht voor de plekken waar de mensen verkeersonveiligheid ervaren, de zogenoemde subjectieve onveiligheid."

De situatie bij de Oudegracht zal daar zeker in worden meegenomen. "Op dit moment werken wij, in overleg met bewoners, aan een plan om de verkeersveiligheid op de kruising met de Hofstraat te verbeteren. Wij gaan nog eens extra aandacht besteden aan de genoemde punten en onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn die passen binnen de beperkte ruimte en het historische karakter van de binnenstad."

Verantwoording cijfers

NH Nieuws heeft - samen met de andere regionale omroepen - in de periode van 8 tot en met 22 april onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Ons publiek kon zelf op een interactieve kaart aangeven waar zij vonden dat het onveilig of zelfs gevaarlijk was in het verkeer. Niet elke melding is gecontroleerd en dus kunnen er wat onjuistheden in zijn geslopen. Globaal gezien verandert dat weinig aan de uitslag.