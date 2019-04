Waar in jouw omgeving is het gevaarlijk in het verkeer? Zet 't op de kaart!

NOORD-HOLLAND - Te hard rijdende auto's, onoverzichtelijke kruispunten of onveilige oversteekplaatsen: waar in jouw omgeving is het gevaarlijk in het verkeer? NH Nieuws neemt deze maand samen met de andere regionale omroepen de verkeersveiligheid onder de loep.

De N203 of 'dodenweg' tussen Uitgeest en Castricum, waar in vier jaar tijd 133 ongelukken gebeurden. De Kanaaldijk in Alkmaar, waar een paar maanden terug een 24-jarige man verongelukte en waar volgens buurtbewoners standaard te hard gereden wordt. Of de Diependaalselaan in Hilversum, waar het gebrek aan oversteekplaatsen een gevaar vormt voor ouderen die een boodschap willen doen.

Het is een kleine greep uit de gevaarlijke plekken in de provincie. Om ook van de rest een beeld te krijgen, hebben we jouw hulp nodig: zet de onveilige situaties in je omgeving letterlijk op onderstaande kaart.

Dat werkt simpel: zoek de betreffende locatie in de balk of zoek op de kaart en plaats een vlag door op 'voeg punt toe' te klikken. Geef een duidelijke toelichting. Hoe uitgebreider, hoe beter. Ben je het eens met de melding van iemand anders? Dan kun je daarop stemmen.

Deadline

Je kunt nog tot en met Pasen een melding plaatsen en stemmen op gevaarlijke verkeerssituaties op ons meldpunt onveilig verkeer. Op 3 mei maken we bekend wat volgens jullie de gevaarlijkste verkeerspunten in de regio zijn. Met deze informatie gaan we aan de slag en deze locaties worden voorgelegd aan de betreffende wethouders.

Dus welke verkeerssituatie vind jij gevaarlijk? In onderstaande kaart kan je het aangeven!