Flexflitser deelt voor bijna een ton aan boetes uit op Alkmaarse Vondelstraat

De mobiele flitser werd in maart bij de Alkmaarse Vondelstraat neergezet en bekeurde tussen maart en mei 1.746 hardrijders. In totaal kon 92.264 euro aan boetes worden uitgeschreven.

Resultaten in perspectief

En hoewel dat een concreet resultaat is, benadrukt woordvoerder Marloes van Kessel van het Openbaar Ministerie tegen Alkmaar Centraal, om vooral de statistieken in perspectief te zien. "Het ligt er maar aan hoeveel mensen langs zo'n flitspaal rijden."

"Als er relatief veel mensen langs de paal reden, is er procentueel gezien minder bekeurd." Volgens Van Kessel is het daarnaast belangrijk om het doel van de flexflitser helder te hebben. "Het gaat erom dat automobilisten minder hard gaan rijden."

"Die statistieken geven een heel duidelijk beeld: hard rijden veroorzaakt vaker een ongeluk." De woordvoerder hoopt dat hardrijders gaan kijken naar hun eigen gedrag. "Dat ze bijvoorbeeld dit artikel lezen en vervolgens meer letten op de maximumsnelheid."

Paal rouleert

Inmiddels is de flexflitser voor twee à drie maanden terug in Hoorn. Vanuit daar zal de paal weer dezelfde ronde gaan maken. "Dus in augustus of september weer richting de N242 en vervolgens naar de Vondelstraat.

"Het project is nauwelijks een half jaar bezig, maar maakt behoorlijke vaart", aldus Van Kessel. "We hebben in samenwerking met de politie tot nu toe ongeveer 25 flexflitsers geplaatst." Tot eind dit jaar is het doel om nog zo'n 30 van deze flitsers te plaatsen.