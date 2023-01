Spitsrijders, let op! Nieuwe flitspaal moet racen over Alkmaarse N242 tegengaan

De eerste automobilisten hebben hem al gezien én flink op de rem getrapt: sinds vanmiddag staat er een 'flexflitspaal' langs de N242 in Alkmaar. Hiermee hoopt het Openbaar Ministerie het aantal hardrijders richting Kooimeer te beperken. Je mag daar maximaal tachtig kilometer per uur rijden.

Ter hoogte van hectometerpaal 41.6, vlak voor de afslag naar het Alkmaarse centrum, staat 'ie voor ongeveer twee maanden, aldus een woordvoerder van het OM tegen mediapartner Streekstad Centraal. De paal weegt een ton en wordt gevoed door zonnepanelen.

"We hebben allemaal weleens haast, maar hard rijden kan echt voor grote problemen zorgen", vertelt Marloes van Kessel van het OM. "Door deze nieuwe flitser te gebruiken hopen we dat mensen bewust worden van dit risico. Hierna gaan we de flitspaal weer bij een andere weg plaatsen."

Bekijk hier hoe de paal werd neergezet. Tekst gaat door onder de video.