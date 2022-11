OM introduceert nieuwe 'flexflitspaal' en de eerste komt in Hoorn te staan

Volgende week dinsdag introduceert het Openbaar Ministerie een nieuw soort flitspaal, de 'flexflitser'. Nog voor het einde van het jaar wil het OM twintig van deze palen inzetten in heel Nederland. De allereerste komt in Hoorn te staan aan de Provincialeweg.

Het OM en de politie wil de flexflitser ook inzetten bij wegwerkzaamheden, waar tijdelijk een aangepaste maximumsnelheid geldt. De flitser is gemakkelijk te verplaatsen en kan twee maanden lang werken op een accu, er is dus geen stroomvoorziening nodig.

Zoals de naam al doet vermoeden is de flexflitser een flexibele vorm van snelheidshandhaving: de flitser staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek en wordt daarna verplaatst. Zo kan er op verschillende locaties gecontroleerd worden op snelheid in plaats van één 'vaste' plek.

